Трамп утвердил «миссию Genesis» — национальную программу развития ИИ масштаба Манхэттенского проекта

На этой неделе президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, который создаёт условия для реализации инициативы «миссия Genesis», направленной на всестороннюю поддержку развития национальной инфраструктуры искусственного интеллекта. По замыслу авторов инициативы, она ускорит научные исследования и повысит качество жизни всех американцев.

Власти США готовы координировать и поддерживать разработки в сфере ИИ, которые позволяют ускорить научный прогресс в сфере материаловедения, медицины и энергетики. Несмотря на потенциальный рост энергозатрат, власти страны убеждены, что развитие национальной энергетической инфраструктуры позволит не только прекратить рост тарифов на электроэнергию, но и повернуть цены вспять.

Администрация Трампа намерена более чётко координировать исследования, проводимые различными федеральными ведомствами, как пояснил глава Комитета по научной и технической политике Майкл Крациос (Michael Kratsios) во время пресс-брифинга, предваряющего подписание указа американским президентом. Власти страны готовы направить вычислительные ресурсы научных лабораторий Министерства энергетики США для более активной работы с массивами данных, находящихся в руках федеральных агентств. Кроме того, эти ресурсы будут направлены на углубление научных экспериментов с использованием ИИ. В конечном итоге это позволит ускорить процесс совершения научных открытий, по словам представителя Белого дома.

Проект подразумевает и частно-государственное сотрудничество с компаниями типа Nvidia, AMD и HPE. По всей видимости, они будут предоставлять правительству своё оборудование и ускорители для решения поставленных на федеральном уровне задач. Научные открытия помогут усовершенствовать технологии производства и снизить цены на американском рынке, как убеждены представители американской администрации.

Министр энергетики США Крис Райт (Chris Wright) в понедельник заявил, что инициатива Genesis позволит остановить рост цен на электроэнергию и сделать её более доступной, а также повысить эффективность национальной энергетической инфраструктуры. Представители ведомства в уходящем месяце уже заявляли, что инициатива станет для национальной экономики столь же важной, как гонка освоения космоса или знаменитый «проект Манхэттен» времён Второй мировой войны, подразумевавший создание атомной бомбы в США. Майкл Крациос добавил, что инициатива станет крупнейшей мобилизацией научных ресурсов США со времён «миссии Аполлон», в рамках которой астронавты были отправлены на Луну в шестидесятые годы прошлого века.

Дональд Трамп со времён своего возвращения в Белый дом на правах президента США не раз подчёркивал приоритет развития искусственного интеллекта. Он предпринимает усилия по снятию регуляторных барьеров для развития в США профильной инфраструктуры и готов наказывать власти тех штатов, которые чинят препятствия на этом пути.