Сегодня 25 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Компьютеры в России вот-вот снова подоро...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Компьютеры в России вот-вот снова подорожают — закупочные цены уже выросли на 5–10 % из-за кризиса памяти

Российские поставщики заключили контракты на закупку компьютеров на 10 % дороже, чем раньше. В рознице они подорожают 5–10 % уже в начале 2026 года, сообщают «Известия» со ссылкой на источники среди розничных продавцов, производителей и дистрибьюторов.

Источник изображения: Alienware / unsplash.com

Источник изображения: Alienware / unsplash.com

Подорожание электроники связано с ростом цен на чипы памяти — за последние полгода они стали дороже в 1,5–2 раза; вслед за ПК подорожать на 2,5–5 тыс. руб. могут недорогие смартфоны, которые сейчас продаются в диапазоне 7–15 тыс. руб. «По оценкам производителей, стоимость комплекта памяти для одного ноутбука [средней ценовой категории] увеличится примерно на $100 из-за роста мирового спроса — прежде всего благодаря развитию ИИ-моделей и общему росту потребностей в компонентах. Это неизбежно отразится на конечных ценах на ноутбуки», — сообщил один из источников издания в розничной сети; по его мнению, цены заметно вырастут к концу I квартала 2026 года.

Цены на комплектующие для настольных компьютеров и ноутбуков выросли уже сейчас, а после новогодних праздников следует ожидать подорожания на 10 % и готовой продукции, говорят эксперты. Российский рынок отметился аномальной ситуацией: объёмы продаж сокращаются, а цены продолжают расти. Компоненты памяти стали стремительно дорожать во второй половине 2025 года — по некоторым данным, с начала года по III квартал рост составил рекордные 170 %. Samsung подняла цены на часть чипов на 60 %; комплекты планок DDR5, которые стоили $125, теперь продаются по $250. О росте цен на готовую продукцию предупредила Xiaomi.

Причиной роста цен на память стал бум технологий искусственного интеллекта. Эти технологии требуют ускорителей, в которых используются передовые компоненты памяти — они дороже стандартных, и производителям выгоднее выпускать именно их. Наиболее заметно подорожание памяти скажется на ноутбуках и смартфонах бюджетного класса, где на эти чипы приходится 10–15 % стоимости устройства; в абсолютном выражении цены здесь могут подняться на $30–60 за единицу продукции. С другой стороны, говорят эксперты, розничные сети обычно повышают цены постепенно, чтобы не отпугнуть покупателей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Дешевле купить PS5: из-за дефицита комплект DDR5 на 64 Гбайт взлетел до $600
Lenovo убеждена, что справится с взлетевшими ценами на память лучше конкурентов
Microsoft представила настоящие кроксы в стиле Xbox — и их даже можно купить
Сооснователь Google Ларри Пейдж стал вторым богатейшим человеком в мире благодаря Gemini 3
Подорожание видеокарт неотвратимо: AMD уведомила о повышении цен, потому что ИИ съел всю память
Теги: россия, память, цены
россия, память, цены
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию
Сооснователь Google Ларри Пейдж стал вторым богатейшим человеком в мире благодаря Gemini 3
Китай запустил первую в своей истории спасательную космическую миссию
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Конец эпохи Windows 10 спровоцировал миграцию пользователей на Linux 60 мин.
Google вернула себе трон ИИ: Gemini 3 разгромила конкурентов в тестах 3 ч.
Стример взялся проходить Minecraft на принтере, который печатает новый кадр раз в две секунды 3 ч.
Yandex B2B Tech открыла доступ к Alice AI LLM — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса» 4 ч.
«Просто бальзам на измученную геймерскую душу»: пользователи Steam оценили российскую ролевую игру Of Ash and Steel в духе «Готики» 4 ч.
Если научить ИИ маленькому обману, он начнёт жульничать систематически — Anthropic открыла вредную склонность ИИ 4 ч.
Утечка: российские фанаты «Принца Персии» опубликовали запись внутреннего показа ремейка Prince of Persia: The Sands of Time 5 ч.
В «Яндекс Картах» появился ИИ-помощник — он даёт подробные и актуальные подсказки 6 ч.
Google отчаянно защищает AdX от принудительной продажи: отделить рекламный бизнес технически невозможно 9 ч.
Ошибка Windows 11 24H2 приводит к сбоям в «Проводнике» и меню «Пуск» 9 ч.
Нехватка ИИ-мощностей и проблемы с производительностью вынудили многих клиентов AWS обратиться к конкурентам 37 мин.
Huawei представила сверхтонкий складной смартфон Mate X7 с большим 8" дисплеем и флагманской камерой за $1830 50 мин.
В России представили компьютерное кресло за 5 млн рублей — с золотом, бриллиантами и «позвоночником» 2 ч.
Что будет, если чёрная дыра пролетит через человека? Учёные впервые дали научный ответ 2 ч.
Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915 2 ч.
Huawei похвалилась продажами 10 млн складных смартфонов и закрепила лидерство на рынке 2 ч.
«Миссия Генезис» — США бросят силы на развитие ИИ для научных открытий 3 ч.
Трамп утвердил «миссию Genesis» — национальную программу развития ИИ масштаба Манхэттенского проекта 3 ч.
AWS потратит $50 млрд на расширение облачных мощностей для правительства США: +1,3 ГВт на ИИ и HPC 3 ч.
Meta готова снизить зависимость от Nvidia и потратить миллиарды долларов на чипы от Google 4 ч.