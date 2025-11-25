Компьютеры в России вот-вот снова подорожают — закупочные цены уже выросли на 5–10 % из-за кризиса памяти

Российские поставщики заключили контракты на закупку компьютеров на 10 % дороже, чем раньше. В рознице они подорожают 5–10 % уже в начале 2026 года, сообщают «Известия» со ссылкой на источники среди розничных продавцов, производителей и дистрибьюторов.

Подорожание электроники связано с ростом цен на чипы памяти — за последние полгода они стали дороже в 1,5–2 раза; вслед за ПК подорожать на 2,5–5 тыс. руб. могут недорогие смартфоны, которые сейчас продаются в диапазоне 7–15 тыс. руб. «По оценкам производителей, стоимость комплекта памяти для одного ноутбука [средней ценовой категории] увеличится примерно на $100 из-за роста мирового спроса — прежде всего благодаря развитию ИИ-моделей и общему росту потребностей в компонентах. Это неизбежно отразится на конечных ценах на ноутбуки», — сообщил один из источников издания в розничной сети; по его мнению, цены заметно вырастут к концу I квартала 2026 года.

Цены на комплектующие для настольных компьютеров и ноутбуков выросли уже сейчас, а после новогодних праздников следует ожидать подорожания на 10 % и готовой продукции, говорят эксперты. Российский рынок отметился аномальной ситуацией: объёмы продаж сокращаются, а цены продолжают расти. Компоненты памяти стали стремительно дорожать во второй половине 2025 года — по некоторым данным, с начала года по III квартал рост составил рекордные 170 %. Samsung подняла цены на часть чипов на 60 %; комплекты планок DDR5, которые стоили $125, теперь продаются по $250. О росте цен на готовую продукцию предупредила Xiaomi.

Причиной роста цен на память стал бум технологий искусственного интеллекта. Эти технологии требуют ускорителей, в которых используются передовые компоненты памяти — они дороже стандартных, и производителям выгоднее выпускать именно их. Наиболее заметно подорожание памяти скажется на ноутбуках и смартфонах бюджетного класса, где на эти чипы приходится 10–15 % стоимости устройства; в абсолютном выражении цены здесь могут подняться на $30–60 за единицу продукции. С другой стороны, говорят эксперты, розничные сети обычно повышают цены постепенно, чтобы не отпугнуть покупателей.