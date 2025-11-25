Тиранид-прайм, новая операция и Кровавые Ангелы: для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло крупное обновление «Утилизация»

Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive объявили о выходе для своего боевика от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 крупного контентного обновления 11.0 под названием Reclamation.

Основной особенностью Reclamation («Утилизация») стала одноимённая PvE-операция, в которой игроки вступят на борт заброшенного имперского крейсера «Гнев Эспандора» и дадут бой Тираниду-прайму. Релизный трейлер прилагается.

«"Гнев Эспандора" замолк вскоре после подачи сигнала бедствия. Вам предстоит исследовать заброшенный корабль и запустить цепную реакцию, чтобы уничтожить его и всех оставшихся на борту тиранидов», — предупреждает Saber.

Кроме того, в Reclamation вошли шесть героических вариантов для оружия, восемь новых элементов брони, новые стратагемы и награды, модульная персонализация для чемпионов Хаоса, многочисленные исправления и корректировки баланса.

Также Reclamation включает два DLC для владельцев сезонного абонемента второго года — «Кровавые Ангелы» (расцветка чемпиона класса «Солдат») и «Саламандры» (косметический набор). Полный список изменений доступен по ссылке.

На протяжении оставшейся части второго года поддержки Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит ещё четыре крупных патча, но уже в 2026-м. Первый из них — 12.0 — ожидается до конца марта.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла 9 сентября 2024 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве 7 млн копий и уже заработала себе на продолжение — Space Marine 3 анонсировали в марте.