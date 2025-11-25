Сегодня 25 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Тиранид-прайм, новая операция и Кровавые...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Тиранид-прайм, новая операция и Кровавые Ангелы: для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло крупное обновление «Утилизация»

Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive объявили о выходе для своего боевика от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 крупного контентного обновления 11.0 под названием Reclamation.

Источник изображений: Focus Entertainment

Источник изображений: Focus Entertainment

Основной особенностью Reclamation («Утилизация») стала одноимённая PvE-операция, в которой игроки вступят на борт заброшенного имперского крейсера «Гнев Эспандора» и дадут бой Тираниду-прайму. Релизный трейлер прилагается.

«"Гнев Эспандора" замолк вскоре после подачи сигнала бедствия. Вам предстоит исследовать заброшенный корабль и запустить цепную реакцию, чтобы уничтожить его и всех оставшихся на борту тиранидов», — предупреждает Saber.

Кроме того, в Reclamation вошли шесть героических вариантов для оружия, восемь новых элементов брони, новые стратагемы и награды, модульная персонализация для чемпионов Хаоса, многочисленные исправления и корректировки баланса.

Также Reclamation включает два DLC для владельцев сезонного абонемента второго года — «Кровавые Ангелы» (расцветка чемпиона класса «Солдат») и «Саламандры» (косметический набор). Полный список изменений доступен по ссылке.

Наполнение обновления

Наполнение обновления

На протяжении оставшейся части второго года поддержки Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит ещё четыре крупных патча, но уже в 2026-м. Первый из них — 12.0 — ожидается до конца марта.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла 9 сентября 2024 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве 7 млн копий и уже заработала себе на продолжение — Space Marine 3 анонсировали в марте.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Steam стартовала бесплатная раздача Warhammer: Vermintide 2 — в игру добавили знаковую миссию из первой части
Авторы Warhammer 40,000: Boltgun и Vampire Survivors анонсировали Warhammer Survivors — динамичный роглайк в стиле Vampire Survivors
«Император снова взывает к вам»: авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 раскрыли план на второй год поддержки и дату выхода юбилейного обновления
Культовый хоррор Cold Fear в духе Resident Evil 4 вернулся из цифрового небытия в улучшенном виде и с полным переводом на русский
«Стресс-тест не только серверов, но и наших мозгов с нервами»: режиссёр Escape from Tarkov подвёл итоги недели с релиза и раскрыл, что ждёт игру дальше
Ubisoft анонсировала дерзкий и «дико интересный» сериал Far Cry от создателей «Фарго» и «В Филадельфии всегда солнечно»
Теги: warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, шутер
warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, шутер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Сооснователь Google Ларри Пейдж стал вторым богатейшим человеком в мире благодаря Gemini 3
Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Хакеры научились проникать на ПК через поддельный экран «Центра обновления Windows» 15 мин.
Культовый хоррор Cold Fear в духе Resident Evil 4 вернулся из цифрового небытия в улучшенном виде и с полным переводом на русский 52 мин.
Появились первые намёки, во что превратятся Android и ChromeOS после слияния 2 ч.
«Стресс-тест не только серверов, но и наших мозгов с нервами»: режиссёр Escape from Tarkov подвёл итоги недели с релиза и раскрыл, что ждёт игру дальше 3 ч.
Adobe запустила раздачу годовой подписки на Photoshop Web — россияне тоже могут её получить 3 ч.
Ubisoft анонсировала дерзкий и «дико интересный» сериал Far Cry от создателей «Фарго» и «В Филадельфии всегда солнечно» 3 ч.
Конец эпохи Windows 10 спровоцировал миграцию пользователей на Linux 4 ч.
Google вернула себе трон ИИ: Gemini 3 разгромила конкурентов в тестах 6 ч.
Стример взялся проходить Minecraft на принтере, который печатает новый кадр раз в две секунды 6 ч.
Yandex B2B Tech открыла доступ к Alice AI LLM — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса» 7 ч.
Huawei представила гибридный планшет MatePad Edge — 14,2" OLED, ПК-процессор и батарея на 12 900 мА·ч от $845 20 мин.
Финляндия создаст крупнейший в мире тепловой аккумулятор из целой горы песка 2 ч.
Японский конкурент TSMC начнёт строительство 1,4-нм фабрики чипов в 2027 году 2 ч.
Framework перестала продавать модули памяти из-за перекупщиков и предупредила о повышении цен 3 ч.
TSMC подала в суд на бывшего топ-менеджера, который переметнулся в Intel 3 ч.
Акции Nvidia обвалились на 4 % из-за слухов о том, что Meta нацелилась на ИИ-чипы Google 3 ч.
«Алиса, открой шторы»: «Яндекс» показал множество гаджетов для умного дома 3 ч.
Компьютеры в России вот-вот снова подорожают — закупочные цены уже выросли на 5–10 % из-за кризиса памяти 3 ч.
JBOG-массив OpenYard HG402 допускает установку восьми GPU 3 ч.
Нехватка ИИ-мощностей и проблемы с производительностью вынудили многих клиентов AWS обратиться к конкурентам 4 ч.