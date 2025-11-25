Сегодня 25 ноября 2025
Мультиплеерный экшен Spellcasters Chronicles от создателей Heavy Rain и Detroit: Become Human готовится к «бете», но только для избранных

Разработчики из французской студии Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human) поделились подробностями закрытого бета-тестирования анонсированного недавно командного стратегического экшена Spellcasters Chronicles.

Источник изображений: Quantic Dream

Источник изображений: Quantic Dream

Как стало известно, первое публичное тестирование Spellcasters Chronicles пройдёт до конца 2025 года в Steam — закрытая «бета» стартует 4 декабря (18:00 МСК) и закончится 8 декабря (12:00 МСК).

Подать заявку на участие в закрытом бета-тестировании Spellcasters Chronicles можно через страницу игры в Steam и официальный сайт. Разработчики пригласят ограниченное количество пользователей из Европы и Северной Америки.

Попробовать дадут шестерых заклинателей (Ведьма болот, Астральный монах, Железный маг, Огненный элементалист, Мистический книжник, Каменный шаман), у каждого из которых свой стиль игры, призывные существа и спецумение.

По словам руководителя разработки Spellcasters Chronicles Грегори Дьякону (Gregorie Diaconu), игра оживает благодаря адаптации, креативности и командной синергии, а без участия пользователей добиться этого невозможно.

«Первое открытие серверов — захватывающий момент для команды. Это старт диалога, который мы порывались начать. Мы хотим слушать, быстро обновлять [игру] и формировать опыт вместе с нашими игроками», — надеется Дьякону.

Spellcasters Chronicles готовится к запуску в раннем доступе Steam и будет распространяться по условно-бесплатной модели. Вторая закрытая «бета» пройдёт в начале 2026 года и будет включать больше контента.

