Трамп хочет обучать американских полупроводниковых специалистов на Тайване и предлагает за это скидку на пошлины

Усилия действующего президента США по привлечению тайваньских партнёров к развитию американской полупроводниковой отрасли очевидны: он склонил TSMC к строительству в Аризоне нескольких предприятий на общую сумму $165 млрд. По слухам, он готов предложить тайваньской стороне поблажки в сфере таможенных пошлин в обмен на образовательные программы для американских рабочих.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, в обмен на снижение импортных пошлин на тайваньские товары Дональд Трамп (Donald Trump) готов потребовать увеличить капиталовложения в американскую экономику и обеспечить обучение для американских рабочих, занятых в полупроводниковой отрасли. Текущая ставка таможенных пошлин достигает 20 %, но американский президент готов опустить её ниже этого уровня, если тайваньская сторона пойдёт на указанные уступки. Полупроводниковая продукция, поставляемая с Тайваня в США, вообще освобождена от таможенных пошлин, но решение по ставкам в этой сфере пока окончательно не принято.

Поскольку уже заключённые внешнеторговые сделки США со многими партнёрами подразумевают инвестиции с их стороны в американскую экономику, от соглашения с Тайванем ожидаются аналогичные условия, но они могут ограничиться более скромными суммами, поскольку остров может быть полезен США в контексте развития национальной полупроводниковой отрасли.

Южной Корее и Японии, например, пришлось взять на себя обязательства по инвестициям в экономику США в размере $350 млрд и $550 млрд соответственно, чтобы снизить таможенные ставки с 25 до 15 %. Представители Белого дома отказались комментировать эти слухи сотрудникам редакции Reuters, а тайваньские чиновники отметили, что продолжают обмениваться документами в рамках внешнеторговых переговоров для уточнения всех подробностей. Президент Трамп ранее отмечал, что для обучения американских рабочих потребуются услуги зарубежных наставников при развитии современных предприятий на территории США.

Руководство TSMC ранее отмечало, что строительство новых предприятий в Аризоне потребовало в два раза больше времени из-за нехватки квалифицированной рабочей силы, причём не только строительных специальностей. Последних пришлось завозить из Техаса, поскольку рынок труда Аризоны не мог покрыть все потребности тайваньского гиганта.

С одной стороны, Дональд Трамп критикует иммиграционные программы, а с другой, подчёркивает необходимость обучения американских рабочих силами зарубежных наставников при строительстве крупных предприятий на территории США иностранными компаниями. «Наших людей нужно обучать. Это то, чем они никогда не занимались, мы не достигнем успеха, если не позволим тем, кто инвестирует миллиарды долларов в предприятие и оборудование, привезти много людей из своей страны для открытия и запуска этого завода», — пояснил свою позицию американский президент.

Глава Foxconn, которая активно развивает производство серверного оборудования на территории нескольких американских штатов, также выразил готовность сотрудничать с властями США и прочих стран в создании технопарков, одновременно рассчитывая на прогресс во внешнеторговых переговорах. В августе Трамп пригрозил ввести импортные пошлины на чипы в размере 100 %, но пообещал освободить от них те компании, которые развивают их производство в США. По слухам, TSMC не только готовится увеличить количество возводимых в Аризоне предприятий, но и ускорить освоение на их конвейере передового 2-нм и более тонких техпроцессов.

Сотрудничество США и Тайваня остаётся сильным раздражителем для Китая, который считает мятежный остров частью своей территории. На этой неделе Си Цзиньпин (Xi Jinping) обратился в телефонном разговоре к Трампу с заявлением о важности возвращения Тайваня Китаю. Власти США на эту фразу китайского лидера пока никак не отреагировали.