ИИ может заменить половину рабочих мест в США — но взамен появятся новые профессии

Новое исследование международной консалтинговой компании McKinsey & Company показало, что искусственный интеллект (ИИ) и роботы уже сегодня могут автоматизировать порядка 50 % рабочих мест в США — как в интеллектуальной, так и в физической сфере, правда с оговоркой, что компании радикально перестроят свои рабочие процессы. Анализ показал, что наиболее уязвимы профессии, связанные с подготовкой документов, обработкой информации и рутинными логическими операциями.

В зоне риска оказались офисные сотрудники, а также программисты, которые уже сталкиваются с замедлением найма на эти позиции, при этом физически опасные виды деятельности, например, работа на складах или управление промышленными машинами, с наибольшей вероятностью будут переданы роботам, пишет The Times.

В то же время около трети американских рабочих мест окажутся устойчивыми к автоматизации из-за их специфики: к таким, в частности, относятся профессии в сфере ухода и здравоохранения, где 70 % задач требуют физического присутствия, эмпатии, заботы и мануальной ловкости, недоступных машинам. Схожим образом, ремонтные и технические работы, предполагающие гибкость, суждение и адаптацию в непредсказуемых условиях, также с трудом поддаются автоматизации.

Авторы исследования подчёркивают, что наибольший экономический эффект (до $2,9 трлн в год к 2030 году) можно получить не от частичной автоматизации отдельных задач, а от полной трансформации рабочих моделей. При этом человеческие навыки не исчезнут, а трансформируются: люди будут работать в партнёрстве с ИИ, тратя меньше времени на подготовку материалов и больше на интерпретацию результатов и постановку задач для систем искусственного интеллекта. В ряде профессий, таких как преподавание, ИИ будет применяться в гибридном формате, в основном для генерации контента и выполнения административных функций, оставляя человеку принятие решений и педагогическое сопровождение.

Развитие ИИ одновременно будет создавать и новые профессии, например, менеджеров по координации ИИ-систем и специалистов по их безопасности и сопровождению. Поскольку искусственный интеллект по-прежнему требует человеческого контроля, настройки, тестирования и физической поддержки, спрос на таких специалистов будет расти. На фоне этих тенденций отдельные компании уже заявляют о сокращении персонала за счёт внедрения ИИ. Так, финтех-компания Klarna (основана в Швеции, зарегистрирована в США) намерена наращивать доходы при неизменной численности сотрудников, а юридическая фирма Clifford Chance недавно объявила о сокращении ролей в бизнес-поддержке благодаря технологиям. Аналогичные шаги предпринимает и британская телекоммуникационная компания BT Group.

Согласно недавнему отчёту Стэнфордского университета, молодые специалисты в возрасте 22–25 лет, работающие в наиболее подверженных ИИ отраслях, столкнулись с 13-процентным снижением занятости, тогда как у более опытных коллег в тех же сферах масштабных потерь рабочих мест не зафиксировано. Интересно, что отчёт McKinsey дополняет предыдущий анализ Microsoft, согласно которому первыми жертвами ИИ-революции могут стать переводчики, торговые представители и финансовые консультанты, в то время как, например, медсёстры, штукатуры и операторы станций очистки воды останутся в числе наиболее защищённых профессий.

Основным же барьером на пути внедрения ИИ и роботов, по мнению авторов отчёта, выступают не технологические ограничения, а политические решения и расходы на переустройство производственных цепочек и рабочих процессов.