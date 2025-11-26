Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ может заменить половину рабочих мест ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ может заменить половину рабочих мест в США — но взамен появятся новые профессии

Новое исследование международной консалтинговой компании McKinsey & Company показало, что искусственный интеллект (ИИ) и роботы уже сегодня могут автоматизировать порядка 50 % рабочих мест в США — как в интеллектуальной, так и в физической сфере, правда с оговоркой, что компании радикально перестроят свои рабочие процессы. Анализ показал, что наиболее уязвимы профессии, связанные с подготовкой документов, обработкой информации и рутинными логическими операциями.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

В зоне риска оказались офисные сотрудники, а также программисты, которые уже сталкиваются с замедлением найма на эти позиции, при этом физически опасные виды деятельности, например, работа на складах или управление промышленными машинами, с наибольшей вероятностью будут переданы роботам, пишет The Times.

В то же время около трети американских рабочих мест окажутся устойчивыми к автоматизации из-за их специфики: к таким, в частности, относятся профессии в сфере ухода и здравоохранения, где 70 % задач требуют физического присутствия, эмпатии, заботы и мануальной ловкости, недоступных машинам. Схожим образом, ремонтные и технические работы, предполагающие гибкость, суждение и адаптацию в непредсказуемых условиях, также с трудом поддаются автоматизации.

Авторы исследования подчёркивают, что наибольший экономический эффект (до $2,9 трлн в год к 2030 году) можно получить не от частичной автоматизации отдельных задач, а от полной трансформации рабочих моделей. При этом человеческие навыки не исчезнут, а трансформируются: люди будут работать в партнёрстве с ИИ, тратя меньше времени на подготовку материалов и больше на интерпретацию результатов и постановку задач для систем искусственного интеллекта. В ряде профессий, таких как преподавание, ИИ будет применяться в гибридном формате, в основном для генерации контента и выполнения административных функций, оставляя человеку принятие решений и педагогическое сопровождение.

Развитие ИИ одновременно будет создавать и новые профессии, например, менеджеров по координации ИИ-систем и специалистов по их безопасности и сопровождению. Поскольку искусственный интеллект по-прежнему требует человеческого контроля, настройки, тестирования и физической поддержки, спрос на таких специалистов будет расти. На фоне этих тенденций отдельные компании уже заявляют о сокращении персонала за счёт внедрения ИИ. Так, финтех-компания Klarna (основана в Швеции, зарегистрирована в США) намерена наращивать доходы при неизменной численности сотрудников, а юридическая фирма Clifford Chance недавно объявила о сокращении ролей в бизнес-поддержке благодаря технологиям. Аналогичные шаги предпринимает и британская телекоммуникационная компания BT Group.

Согласно недавнему отчёту Стэнфордского университета, молодые специалисты в возрасте 22–25 лет, работающие в наиболее подверженных ИИ отраслях, столкнулись с 13-процентным снижением занятости, тогда как у более опытных коллег в тех же сферах масштабных потерь рабочих мест не зафиксировано. Интересно, что отчёт McKinsey дополняет предыдущий анализ Microsoft, согласно которому первыми жертвами ИИ-революции могут стать переводчики, торговые представители и финансовые консультанты, в то время как, например, медсёстры, штукатуры и операторы станций очистки воды останутся в числе наиболее защищённых профессий.

Основным же барьером на пути внедрения ИИ и роботов, по мнению авторов отчёта, выступают не технологические ограничения, а политические решения и расходы на переустройство производственных цепочек и рабочих процессов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI, Perplexity и Microsoft представили к праздничному сезону ИИ-помощников по покупкам
«Мы не Enron»: Хуанг сделал странное заявление после нападок на Nvidia из-за раздувающегося ИИ-пузыря
Dell резко подняла прогноз выручки от ИИ-серверов — рынок растёт быстрее ожидаемого
Осканадалившегося ИИ-медвежонка отучили говорить на фривольные темы и вернули на прилавки
Дженсен Хуанг заявил, что чипы Nvidia на поколение опережают всю отрасль, включая ускорители Google
Инженеры проиграли ИИ: модель Claude Opus 4.5 справилась с заданием Anthropic лучше любого из людей
Теги: ai, ии, сша
ai, ии, сша
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Культовый хоррор Cold Fear в духе Resident Evil 4 вернулся из цифрового небытия в улучшенном виде и с полным переводом на русский
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915
Человечество впервые «увидело» тёмную материю — прямо в нашей галактике
Широкий ассортимент, эксклюзивы и выгодные условия для разработчиков: цифровой магазин «Игры Ростелеком» не будет конкурировать с VK Play 2 ч.
Последний эпизод The Long Dark не выйдет в 2025 году — первый трейлер и дата релиза The Light at the End of All Things 3 ч.
Удалять приложения Windows 11 станет удобнее 3 ч.
«Выглядит словно пришелец из Bloodborne»: авторы Elden Ring Nightreign заинтриговали фанатов трейлером нового героя из аддона The Forsaken Hollows 3 ч.
В Windows 11 появилось централизованное управление обновлениями приложений 4 ч.
В Польше заподозрили, что Apple злоупотребляет политикой конфиденциальности в корыстных целях 5 ч.
Американский регулятор рассекретил планы Sony на версию Death Stranding 2: On the Beach для ПК 5 ч.
Учёные обнаружили, что у ИИ пока имеются проблемы с пониманием каламбуров и юмора 10 ч.
Инженеры проиграли ИИ: модель Claude Opus 4.5 справилась с заданием Anthropic лучше любого из людей 13 ч.
Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать 14 ч.
MSI представила рабочую станцию CT60-S8060 на базе NVIDIA GB300 12 мин.
Сервер Giga Computing G4L3-ZX1 с поддержкой AMD EPYC 9005 Turin и Instinct MI355X оснащён СЖО 2 ч.
В Южной Корее начали продавать съедобные HBM-чип(с)ы SK hynix 2 ч.
Защищённые смартфоны OSCAL TANK 1, Pilot 3 и планшет SPIDER 10 выдержат самые экстремальные условия 2 ч.
SoftBank завершила поглощение разработчика серверных Arm-процессоров Ampere Computing 2 ч.
Представлены флагманы Poco F8 Pro и F8 Ultra с чипами Snapdragon 8 Elite, ёмкими батареями и мощным звуком Bose 2 ч.
Qualcomm представила заторможенный Snapdragon 8 Elite Gen 5 — субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5 3 ч.
«Мы не Enron»: Хуанг сделал странное заявление после нападок на Nvidia из-за раздувающегося ИИ-пузыря 3 ч.
Представлена 35-мм плёночная камера Kodak Snapic A1 в стиле 90-х за $99 3 ч.
Dell резко подняла прогноз выручки от ИИ-серверов — рынок растёт быстрее ожидаемого 4 ч.