Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... iPhone 17 переворачивает рынок: Apple бл...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

iPhone 17 переворачивает рынок: Apple близка к тому, чтобы обогнать Samsung по поставкам смартфонов

Южнокорейская компания Samsung более десяти лет остаётся крупнейшим поставщиком смартфонов на глобальный рынок. Однако в этом году расстановка сил в этом сегменте может измениться. По данным Counterpoint Research, в нынешнем году лидером по поставкам смартфонов может стать Apple с перспективой занимать эту позицию вплоть до 2029 года.

Прогноз исследовательской компании указывает на то, что по итогам нынешнего года поставки iPhone увеличатся примерно на 10 %, тогда как объём поставляемых смартфонов Samsung Galaxy вырастет только на 4,6 %. Это существенная разница для двух вендоров, поскольку сейчас их разделяет значительно более маленькая величина. Ожидается, что по итогам года Apple займёт 19,4 % глобального рынка смартфонов, достигнув показателя, которого не было с 2011 года.

В Counterpoint Research считают, что катализатором роста доли Apple стали смартфоны линейки iPhone 17, сочетающие обновлённый дизайн корпуса с новым фирменным микропроцессором A-серии, который лучше подходит для обработки задач искусственного интеллекта, с более глубокой облачной интеграцией iOS. Новые iPhone 17 привлекли внимание покупателей, как на зрелых рынках, таких как США, так и на развивающихся рынках.

Аналитики считают, что успех iPhone 17 связан, в том числе, с естественным циклом обновления смартфонов, приобретённых во врем пандемии коронавируса. На положительную динамику повлияли и другие факторы, включая некоторое ослабление доллара, снижение напряжённости между США и Китаем, а также растущий спрос на рынках, где стоимость устройств является ключевым фактором.

Все это способствовало увеличению давления на Samsung. Южнокорейский вендор по-прежнему предлагает больше моделей, охватывая более широкий диапазон ценовых категорий и более открыто экспериментируя с разными форм-факторами, такими как складные смартфоны с гибким дисплеем. Похоже, что все эти преимущества сейчас уже не имеют такого значения, как прежде.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Польше заподозрили, что Apple злоупотребляет политикой конфиденциальности в корыстных целях
Apple запустила редкую волну сокращений: работы лишились десятки специалистов по продажам
Honor представила смарт-часы Watch X5 в стиле Apple Watch со 120 спортивными режимами за $63
Защищённые смартфоны OSCAL TANK 1, Pilot 3 и планшет SPIDER 10 выдержат самые экстремальные условия
Huawei представила сверхтонкий складной смартфон Mate X7 с большим 8" дисплеем и флагманской камерой за $1830
iPhone Air оказался мало кому нужен: продажи идут в три раза хуже, чем ожидала Apple
Теги: apple, samsung, смартфоны
apple, samsung, смартфоны
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Культовый хоррор Cold Fear в духе Resident Evil 4 вернулся из цифрового небытия в улучшенном виде и с полным переводом на русский
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915
Человечество впервые «увидело» тёмную материю — прямо в нашей галактике
Широкий ассортимент, эксклюзивы и выгодные условия для разработчиков: цифровой магазин «Игры Ростелеком» не будет конкурировать с VK Play 2 ч.
Последний эпизод The Long Dark не выйдет в 2025 году — первый трейлер и дата релиза The Light at the End of All Things 3 ч.
Удалять приложения Windows 11 станет удобнее 3 ч.
«Выглядит словно пришелец из Bloodborne»: авторы Elden Ring Nightreign заинтриговали фанатов трейлером нового героя из аддона The Forsaken Hollows 3 ч.
В Windows 11 появилось централизованное управление обновлениями приложений 4 ч.
В Польше заподозрили, что Apple злоупотребляет политикой конфиденциальности в корыстных целях 5 ч.
Американский регулятор рассекретил планы Sony на версию Death Stranding 2: On the Beach для ПК 5 ч.
Учёные обнаружили, что у ИИ пока имеются проблемы с пониманием каламбуров и юмора 10 ч.
Инженеры проиграли ИИ: модель Claude Opus 4.5 справилась с заданием Anthropic лучше любого из людей 13 ч.
Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать 14 ч.
MSI представила рабочую станцию CT60-S8060 на базе NVIDIA GB300 12 мин.
Сервер Giga Computing G4L3-ZX1 с поддержкой AMD EPYC 9005 Turin и Instinct MI355X оснащён СЖО 2 ч.
В Южной Корее начали продавать съедобные HBM-чип(с)ы SK hynix 2 ч.
Защищённые смартфоны OSCAL TANK 1, Pilot 3 и планшет SPIDER 10 выдержат самые экстремальные условия 2 ч.
SoftBank завершила поглощение разработчика серверных Arm-процессоров Ampere Computing 2 ч.
Представлены флагманы Poco F8 Pro и F8 Ultra с чипами Snapdragon 8 Elite, ёмкими батареями и мощным звуком Bose 2 ч.
Qualcomm представила заторможенный Snapdragon 8 Elite Gen 5 — субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5 3 ч.
«Мы не Enron»: Хуанг сделал странное заявление после нападок на Nvidia из-за раздувающегося ИИ-пузыря 3 ч.
Представлена 35-мм плёночная камера Kodak Snapic A1 в стиле 90-х за $99 3 ч.
Dell резко подняла прогноз выручки от ИИ-серверов — рынок растёт быстрее ожидаемого 4 ч.