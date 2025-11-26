iPhone 17 переворачивает рынок: Apple близка к тому, чтобы обогнать Samsung по поставкам смартфонов

Южнокорейская компания Samsung более десяти лет остаётся крупнейшим поставщиком смартфонов на глобальный рынок. Однако в этом году расстановка сил в этом сегменте может измениться. По данным Counterpoint Research, в нынешнем году лидером по поставкам смартфонов может стать Apple с перспективой занимать эту позицию вплоть до 2029 года.

Прогноз исследовательской компании указывает на то, что по итогам нынешнего года поставки iPhone увеличатся примерно на 10 %, тогда как объём поставляемых смартфонов Samsung Galaxy вырастет только на 4,6 %. Это существенная разница для двух вендоров, поскольку сейчас их разделяет значительно более маленькая величина. Ожидается, что по итогам года Apple займёт 19,4 % глобального рынка смартфонов, достигнув показателя, которого не было с 2011 года.

В Counterpoint Research считают, что катализатором роста доли Apple стали смартфоны линейки iPhone 17, сочетающие обновлённый дизайн корпуса с новым фирменным микропроцессором A-серии, который лучше подходит для обработки задач искусственного интеллекта, с более глубокой облачной интеграцией iOS. Новые iPhone 17 привлекли внимание покупателей, как на зрелых рынках, таких как США, так и на развивающихся рынках.

Аналитики считают, что успех iPhone 17 связан, в том числе, с естественным циклом обновления смартфонов, приобретённых во врем пандемии коронавируса. На положительную динамику повлияли и другие факторы, включая некоторое ослабление доллара, снижение напряжённости между США и Китаем, а также растущий спрос на рынках, где стоимость устройств является ключевым фактором.

Все это способствовало увеличению давления на Samsung. Южнокорейский вендор по-прежнему предлагает больше моделей, охватывая более широкий диапазон ценовых категорий и более открыто экспериментируя с разными форм-факторами, такими как складные смартфоны с гибким дисплеем. Похоже, что все эти преимущества сейчас уже не имеют такого значения, как прежде.