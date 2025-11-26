Сегодня 26 ноября 2025
Новости Software
Суд запретил OpenAI использовать слово «камео» в названии продуктов

Ранее OpenAI запустила соцсеть Sora, в которой публикуются созданные искусственным интеллектом видео и присутствует функция «камео» — она позволяет пользователям создавать дипфейки самих себя или других людей. Функция интересная, но аудитория встретила её неоднозначно — доходило до вмешательства наследников уже умерших известных деятелей.

Источник изображения: Levart_Photographer / unsplash.com

Источник изображения: Levart_Photographer / unsplash.com

Против того, чтобы функция на платформе OpenAI Sora называлась «камео», выступил одноименный сервис Cameo — приложение, в котором можно заказывать видеосообщения от знаменитостей. И администрация сервиса решила претендовать на соответствующий товарный знак. По иску компании окружной судья США Юми Ли (Eumi K. Lee) издала временный запретительный приказ, не позволяющий OpenAI использовать слово «cameo», а также любые созвучные ему слова и фразы в приложении Sora.

Временный судебный запретительный приказ вступил в силу 21 ноября и истекает 22 декабря 2025 года — слушание по данному вопросу назначено на 19 декабря. Отмечается, что по состоянию на понедельник в приложении Sora термин «камео» ещё продолжал использоваться.

«Мы удовлетворены решением суда, в котором признается необходимость защитить потребителей от путаницы, которую OpenAI создала, используя товарный знак Cameo. Хотя приказ носит временный характер, надеемся, OpenAI согласится прекратить использовать наш товарный знак навсегда, чтобы в дальнейшем не наносить вреда общественности или Cameo», — заявил гендиректор сервиса Стивен Галанис (Steven Galanis). В OpenAI выразили несогласие, что компания вообще может претендовать на право собственности на слово «камео».

Теги: openai, sora, судебные разбирательства
