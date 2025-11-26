Очередной рекорд разгона DDR5 — покорена планка в 13 500 МТ/с

Оверклокеры Sergmann и HiCookie установили новый мировой рекорд разгона оперативной памяти DDR5, впервые преодолев рубеж скорости 13 500 МТ/с.

Эксперимент проводился на системе с материнской платой Gigabyte Z890 Aorus Tachyon ICE и процессором Intel Core Ultra 9 285K. Данная конфигурация платы и процессора использовалась и для ранее установленных рекордов. Энтузиасты смогли разогнать модуль памяти Corsair Vengeance DDR5 объёмом 24 Гбайт до скорости 13 530 МТ/с. Эффективная частота памяти составила 6765,2 МГц. Память запустилась при таймингах CL68-127-127-127-2.

Компании Gigabyte и Intel рассматривают это как демонстрацию того, на что способны контроллер памяти процессора, конструкция печатной платы и модули DRAM в экстремальных условиях. Intel даже выпустила подробное видео, демонстрирующее эксперимент по разгону.

Видео показывает, сколько труда кроется за желанием оверклокеров находится на первом месте в таблице лидеров. Команда энтузиастов проверила около 50 процессоров и около 20 модулей памяти DDR5, прежде чем выбрать комбинацию, способную работать на таких частотах. Процессор и память охлаждались жидким азотом, а вокруг процессорного сокета и слотов памяти использовались нагреватели и изоляция для предотвращения конденсации при температурах до −196 °C. Сама плата Z890 Aorus Tachyon ICE была разработана именно для этого варианта использования: у неё переработана схема расположения разъёмов DIMM для памяти для обеспечения эффективной передачи сигнала, урезан набор ненужных для подобных экспериментов второстепенных функций, а также имеются физические элементами управления, упрощающие экстремальный разгон.

Никакой практической пользы для потребителей подобные эксперименты не несут. Разгон выполнялся лишь на одном модуле памяти DDR5 с очень низкой нагрузкой на центральный процессор, у которого были отключены четыре потока. Для работы использовалась операционная система с минимальным набором включённых функций. Всё ради одной цели — достижения максимально возможной частоты памяти. Эксперимент показывает, насколько эффективными могут быть контроллер памяти процессора, материнская плата и оперативная память в условиях, приближённых к лабораторным.