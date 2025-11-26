Ubisoft представила Teammates — прототип игры с ИИ-напарниками, реагирующими на голосовые команды

Вслед за Neo NPC французский издатель и разработчик Ubisoft представил Teammates — новый эксперимент, призванный оценить потенциал генеративного ИИ для углубления игрового опыта.

Teammates представляет собой интерактивную среду, построенную вокруг механик шутера от первого лица. Игрок берёт на себя роль участника сопротивления в антураже антиутопии и должен найти на вражеской базе пропавших членов команды.

С задачей помогают управляемый ИИ голосовой ассистент Jaspar (подсвечивает врагов, ставит игру на паузу, реагирует на действия пользователя) и два «умных» напарника по отряду — Pablo и Sofia.

Pablo и Sofia сопровождают игрока по уровню и «динамически поддерживают» его, в реальном времени генерируя ответы и действия на основе оставляемых пользователем голосовых команд.

Скриншоты (источник изображений: Ubisoft)

Команда Teammates осведомлена о критике ИИ в играх. Цель проекта — не заменить творчество, а найти способы усовершенствовать его путём объединения преимуществ технологии и человеческой креативности/изобретательности.

«Технология открывает двери к новым, более персонализированным опытам. Команды игрока формируют реакции персонажа в реальном времени, чего при традиционной разработке добиться нельзя», — считают в Ubisoft.

К настоящему моменту в рамках закрытых испытаний Teammates попробовали уже сотни игроков. В команде нацелены дальше тестировать и развивать технологию, в том числе за счёт отзывов от реальных людей.