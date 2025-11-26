Сегодня 26 ноября 2025
«ChatGPT — это продукт, а не друг»: подростки спрашивали ИИ о преступлениях — теперь ими занимается полиция

Поисковые запросы в ChatGPT нескольких подростков привлекли к ним внимание правоохранительных органов, некоторые были арестованы и столкнулись с уголовными обвинениями. Поиск информации не является преступлением, но использовать Google или чат-боты, чтобы спланировать преступление или причинить кому-то вред — как минимум неразумно. Власти обратились к родителям с просьбой разъяснить детям, с какими вопросами лучше не обращаться к ChatGPT.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Офис шерифа округа Мэрион объявил об аресте 17-летнего подростка, обвиняемого в даче ложных показаний о похищении человека и самоубийстве. Представитель шерифа утверждает, что на ноутбуке подростка были обнаружены поисковые запросы к ChatGPT о мексиканских картелях и сборе крови без причинения боли.

В округе Волусия арестован 13-летний подросток, который ввёл в ChatGPT запрос «как убить моего друга посреди урока». Полицейские получили уведомление от школьной платформы безопасности Gaggle, которая сканирует школьные аккаунты и отмечает подозрительный контент. На допросе школьник заявил, что «троллил друга, который его раздражал».

Представитель шерифа обратился к родителям с просьбой «поговорить со своими детьми, чтобы они не совершали подобных ошибок». «Неразумно искать в Google или использовать ChatGPT, чтобы придумать, как совершить преступление», — говорит профессор юридического факультета Беркли Кэтрин Крамп (Catherine Crump). Она настоятельно рекомендует пользователям, особенно несовершеннолетним, помнить, что «ChatGPT — это продукт, а не ваш друг».

По словам Крамп, ChatGPT «создан для того, чтобы быть услужливым и поддерживать» и может создать у человека ощущение личного разговора. Она признаёт, что люди должны осознавать, что ведут диалог с нейросетью и должны нести ответственность за свои действия. Но она уверена, что «эти продукты [чат-боты] были намеренно разработаны так, чтобы относиться к пользователям как к друзьям, поэтому […] здесь есть определённая доля корпоративной ответственности».

Компании, занимающиеся разработкой ИИ, заявляют о неустанном совершенствовании ограничений, призванных помешать пользователям получать информацию о незаконной деятельности, но все эти барьеры не являются абсолютно надёжными.

Интернет-активность, приводящая к уголовным делам, — явление далеко не новое. Но стремительное развитие чат-ботов с зачатками искусственного интеллекта, к которым миллионы людей обращаются за советами, мгновенными ответами и анализом информации, создаёт множество, мягко говоря, щекотливых ситуаций.

Теги: нейросеть, чат-бот, искусственный интеллект, преступление, вред, арест, уголовная ответственность
