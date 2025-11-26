Сегодня 26 ноября 2025
Новости Software
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей

Государства Евросоюза согласовали позицию по проекту «Закона о защите детей в интернете». Они отказались от требования к глобальным технологических компаниям о выявлении и удалении материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Эта позиция является победой американских компаний, таких как Google, Meta и других, противников регулирования, а также активистов, утверждающих, что эти требования являются угрозой конфиденциальности.

Источник изображения: freepik.com

Источник изображений: freepik.com

«Закон о защите детей в интернете» был разработан в 2022 году для усиления координации действий 27 стран Евросоюза в целях предотвращения онлайн-злоупотреблений. Теперь странам ЕС предстоит обсудить детали с законодателями ЕС, прежде чем закон вступит в силу. Позиция ЕС оказалась мягче, чем позиция Европарламента от 2023 года, которая потребовала бы от мессенджеров, магазинов приложений и интернет-провайдеров сообщать о всех известных и новых изображениях и видео с детской порнографией и удалять их. Фактически данный закон требовал бы от мессенджеров сканировать переписки пользователей на предмет неподобающих изображений и видео.

В опубликованном сегодня совместном заявлении стран-участников ЕС содержится требование к онлайн-провайдерам, обязывающее их оценивать риск использования своих услуг для распространения материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми и принимать превентивные меры. Однако правоприменение остаётся на усмотрение национальных правительств.

«Государства-члены назначат национальные органы... ответственные за оценку этих рисков и меры по смягчению последствий, с возможностью обязать провайдеров принимать меры по смягчению последствий. В случае несоблюдения требований провайдеры могут быть подвергнуты штрафным санкциям», — говорится в заявлении.

Закон также позволит компаниям добровольно проверять контент, публикуемый на своих платформах, на предмет сексуального насилия над детьми после апреля следующего года, когда истекает срок действующего исключения из правил конфиденциальности в интернете. Он предусматривает создание Центра ЕС по борьбе с сексуальным насилием над детьми, который будет помогать странам соблюдать эти требования и оказывать помощь жертвам.

«Ежегодно распространяются миллионы файлов, демонстрирующих сексуальное насилие над детьми. И за каждым изображением и видео стоит ребёнок, подвергшийся самым ужасающим и чудовищным видам насилия. Это совершенно неприемлемо», — заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгор (Peter Hummelgaard), приветствуя согласование новой позиции всеми членами ЕС.

Также сегодня Европейский парламент призвал Евросоюз установить минимальный возраст для доступа детей к социальным сетям, чтобы бороться с ростом проблем с психическим здоровьем у подростков, вызванных чрезмерным воздействием социальных сетей.

Австралия готовится ввести первый в мире запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Подобные запреты также планируют ввести Дания и Малайзия.

Теги: евросоюз, насилие, защита детей, законодательство, интернет
