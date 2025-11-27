Nova Lake-S не потребует новых кулеров: Noctua подтвердила поддержку LGA 1954

Компания Noctua обновила раздел часто задаваемых вопросов на своём сайте, подтвердив, что все её кулеры, совместимые с процессорными разъёмами Intel LGA 1700 и LGA 1851, также будут работать на будущей платформе Intel LGA 1954.

Компания поясняет, что никаких новых креплений не требуется, и пользователям необходимо следовать той же процедуре установки, что и для LGA 1700/LGA 1851, поскольку система крепления у платформ идентична. Для тех, кто уже приобрел кулер Noctua, это фактически продлевает срок его службы до следующей настольной платформы Intel.

Noctua уже подтвердила, что разъёмы LGA 1700 и LGA 1851 имеют одинаковую схему крепления. Компания предлагает бесплатные комплекты для модернизации только для старых кулеров, которые поддерживают LGA 1700. В обновлённом разделе часто задаваемых вопросов на сайте компании разъём LGA 1954 теперь добавлен в ту же категорию, поэтому один комплект для крепления подходит для трёх поколений сокетов. Хотя есть и исключения в виде отдельных кулеров: например, линейка низкопрофильных моделей NH-L9i. Но для большинства кулеров башенного и двухбашенного типа поддержка LGA 1700 теперь автоматически подразумевает поддержку LGA 1851 и LGA 1954.

Платформа LGA 1954 дебютирует с настольными процессорами Intel Nova Lake-S, которые должны выйти под названием серии Core Ultra 400. Эти чипы, как ожидается, предложат до 52 вычислительных ядер. Более ранние утечки уже указывали на то, что LGA 1954 сохранит тот же размер сокета 45 × 37,5 мм, что и LGA 1851, намекая на сохранение совместимости со старыми кулерами. Раздел часто задаваемых вопросов Noctua теперь можно считать первым чётким заявлением производителя о том, что существующие кулеры, совместимые с LGA 1700/LGA 1851, механически совместимы с настольными чипами Nova Lake-S.

До выхода LGA 1954 компания Intel, как ожидается, выпустит Refresh-версии процессоров Core Ultra 200K для LGA 1851. Они уже фигурируют в утечках. Таким образом платформа будет поддерживать два поколения чипов.