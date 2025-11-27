Сегодня 27 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер предуп...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер предупредил, что развитие ИИ экстенсивным методом себя изжило

Судя по активности участников рынка ИИ, они сейчас сосредоточены на том, чтобы наращивать вычислительные мощности, рассчитывая, что на определённом этапе количество перейдёт в качество. Один из основателей OpenAI Илья Суцкевер убеждён, что эпоха масштабирования заканчивается, и для качественного прогресса в развитии ИИ потребуются серьёзные и глубокие исследования.

Источник изображения: University of Toronto Entrepreneurship

Источник изображения: University of Toronto Entrepreneurship

В OpenAI Илья как раз отвечал за исследования, и уйти из этого стартапа его заставил не только конфликт вокруг несостоявшейся отставки генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman), но и несогласие со стратегией развития компании. Как стало понятно из недавнего интервью Ильи Суцкевера, его настораживает сохраняющаяся ориентация отрасли ИИ на экстенсивный путь развития. Большие языковые модели до сих пор совершенствовались благодаря привлечению большего количества данных, вычислительных ресурсов или увеличению количества параметров внутри самой модели.

Для участников рынка такой подход был удобен, поскольку обеспечивал понятный результат при минимальных рисках и неопределённости. Большое количество квалифицированных и талантливых исследователей при этом не требовалось, поскольку прогресс достигался увеличением количества используемых ресурсов. По мнению Суцкевера, такой путь развития скоро себя исчерпает. Во многом это произойдёт из-за истощения запаса данных, которые пригодны для обучения языковых моделей. Вся информация, доступная в интернете, уже использована для обучения ИИ.

Как убеждён Суцкевер, даже дальнейшее увеличение масштаба имеющейся инфраструктуры в сто раз не обеспечит качественного прорыва в развитии ИИ. Да, в чём-то будут заметны изменения к лучшему, но так называемый «сильный искусственный интеллект» (AGI) таким способом создан не будет. По мнению основателя Safe Superintelligence, человечество будет вынуждено вернуться в эпоху исследований, получив мощные новые инструменты, помогающие учёным в работе. Его стартап как раз занимается подобными исследованиями, как становится ясно из интервью.

Попутно Суцкевер делает важное пояснение. По его мнению, большие языковые модели обобщают знания гораздо хуже людей. Например, если молодого исследователя старший коллега обучает на примере своих работ, делая какие-то пояснения и совместно обсуждая идеи, то для обучения модели требуется создать точный план, где на каждом этапе будет проверяться достижение строго формализованных результатов, а для обучения будут использоваться огромные массивы данных с примерами. И даже в этом случае человек продемонстрирует более высокие результаты обучения, чем ИИ. Как сократить эту разницу, научное сообщество пока не знает.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Кто-то потеряет феноменальную сумму денег»: Сэм Альтман признал, что ИИ является пузырём
После ухода генерального директора Илья Суцкевер был вынужден возглавить основанный им стартап Safe Superintelligence
Драма с увольнением Альтмана из OpenAI будет экранизирована: главного «злодея» сыграет Юра Борисов
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ
«ChatGPT — это продукт, а не друг»: подростки спрашивали ИИ о преступлениях — теперь ими занимается полиция
Теги: ии, openai, большие языковые модели
ии, openai, большие языковые модели
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Dell предупредила о стагнации рынка ПК — массовый переход на Windows 11 забуксовал
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер предупредил, что развитие ИИ экстенсивным методом себя изжило 29 мин.
Google начала внедрять Gemini в «Google Карты» для всех режимов навигации 3 ч.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 9 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 11 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 12 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 12 ч.
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга 12 ч.
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории» 12 ч.
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ 13 ч.
Переосмысление классики психологических квестов: культовая российская игра Sublustrum получит новую жизнь на ПК и консолях 13 ч.
Вбухивающим миллиарды в сегмент ИИ компаниям имеет смысл учитывать печальный опыт Intel 2 ч.
Новая статья: Обзор и тест процессорного кулера PCCooler RT500 TC ARGB: 245 ватт с одной башни? 6 ч.
Nova Lake-S не потребует новых кулеров: Noctua подтвердила поддержку LGA 1954 8 ч.
Новая статья: Уйти от CISC — пойти на RISC: продолжение следует 8 ч.
HP начнёт «недосыпать» память в новые ПК — и при этом поднимет цены из-за дефицита DRAM 8 ч.
Dell неплохо заработала на продаже ИИ-серверов и планирует заработать ещё больше 9 ч.
Thunderobot представила игровой ПК на китайском x86-чипе Hygon с 16 ядрами AMD Zen 9 ч.
Seagate создала магнитный диск на 6,9 Тбайт — из таких можно создать HDD на 55–69 Тбайт 10 ч.
TSMC сообщила о старте серийного производства 2-нм чипов 11 ч.
Продажи Tesla рушатся по всему миру — Маск увлёкся роботами, а стоило бы новыми машинами 13 ч.