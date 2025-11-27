Сегодня 27 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Дизайнер превратил кроссовки Nike в полн...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дизайнер превратил кроссовки Nike в полноценную ретро-консоль с играми SNES

В честь 35-летия с момента запуска Super Nintendo в Японии, где консоль называлась Super Famicom, дизайнер Густаво Бонзанини (Gustavo Bonzanini) запустил проект, объединяющий моду и технологии 1990-х годов. Речь идёт об AIR SNES — переработанной версии кроссовок Nike Air Max 90, которые стали основой для полноценной ретро-консоли.

Источник изображений: Gustavo Bonzanini

Источник изображений: Gustavo Bonzanini

Учитывая размеры Super Nintendo и громоздких картриджей, Бонзанини не стал пробовать уменьшить размеры комплектующих, чтобы поместить их внутри кроссовок и при этом оставить обувь пригодной для использования по прямому назначению. Вместо этого он пошёл по пути эмуляции консоли, используя компактный Raspberry Pi Zero W, вычислительной мощности которого более чем достаточно для запуска 16-битных игр для SNES через эмулятор RetroPie.

Вся электроника, включая аккумулятор, мощности которого достаточно для обеспечения 30 минут игрового процесса, размещена в язычке одного кроссовка. Raspberry P Zero W оснащён интерфейсом mini-HDMI, к которому Бонзанини добавил компактный аналоговый конвертер. Благодаря этому AIR SNES подключается к телевизору посредством ретро-кабелей RCA.

Отметим, что новинка совместима с оригинальным геймпадом SNES. Однако для уменьшения количества проводов контроллер модернизировали с помощью 8BitDo Mod Kit, за счёт чего для его подключения можно использовать Bluetooth. По данным источника, дизайнер не планирует выпускать AIR SNES серийно, поэтому приобрести необычную ретро-консоль не удастся.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вышла новая версия WineHelper — программы для запуска Windows-приложений в ОС «Альт» Linux
Энтузиаст разработал эмулятор классических Java-игр для Telegram — Gravity Defied, Doom RPG, «Штирлиц» и другие мобильные хиты прошлого
Энтузиаст создал эмулятор первой PlayStation для Telegram — работает на «любых современных» смартфонах
Valve сделает из карт microSD замену игровым картриджам
Retro Games выпустила THEA1200 — полноразмерную реплику культового Amiga 1200 за €190
Рынок отреагировал на Asus Xbox Ally X «крайне положительно» — дошло до дефицита консолей
Теги: snes, nintendo, игровая консоль
snes, nintendo, игровая консоль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер предупредил, что развитие ИИ экстенсивным методом себя изжило
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Opera добавила в ИИ-браузер Neon минутные глубокие исследования и интеграцию с «Google Документами» 2 ч.
CD Projekt подтвердила, что не покажет The Witcher 4 на The Game Awards 2025 2 ч.
Google начала внедрять Gemini в «Google Карты» для всех режимов навигации 7 ч.
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн 13 ч.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 13 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 15 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 15 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 16 ч.
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга 16 ч.
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ 16 ч.
Почти 5 Гбайт на квадратный миллиметр: Kioxia и SanDisk готовят флеш-память рекордной плотности 13 мин.
Атмосфера Марса вовсю искрит, выяснил марсоход NASA Perseverance 17 мин.
Дизайнер превратил кроссовки Nike в полноценную ретро-консоль с играми SNES 26 мин.
Intel охотится за инженерами TSMC в Аризоне — зарплаты обещают на 20–30 % выше 2 ч.
Basis Dynamix стала основой инфраструктуры первого отечественного ядра 4G-сети оператора Т2 2 ч.
xAI потратит $375 млн на аккумуляторное хранилище Tesla Megapack и построит солнечную электростанцию для ИИ ЦОД Colossus 3 ч.
Выручка производителей памяти DRAM в прошлом квартале взлетела на 30,9 % — и это только начало 3 ч.
Intel уверена в невиновности нанятого ею бывшего старшего вице-президента TSMC 3 ч.
На Apple снова подали в суд за использование конфликтных минералов в iPhone и других продуктах 4 ч.
В ИИ очень легко переинвестировать, показал печальный опыт Intel 6 ч.