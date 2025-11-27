Дизайнер превратил кроссовки Nike в полноценную ретро-консоль с играми SNES

В честь 35-летия с момента запуска Super Nintendo в Японии, где консоль называлась Super Famicom, дизайнер Густаво Бонзанини (Gustavo Bonzanini) запустил проект, объединяющий моду и технологии 1990-х годов. Речь идёт об AIR SNES — переработанной версии кроссовок Nike Air Max 90, которые стали основой для полноценной ретро-консоли.

Учитывая размеры Super Nintendo и громоздких картриджей, Бонзанини не стал пробовать уменьшить размеры комплектующих, чтобы поместить их внутри кроссовок и при этом оставить обувь пригодной для использования по прямому назначению. Вместо этого он пошёл по пути эмуляции консоли, используя компактный Raspberry Pi Zero W, вычислительной мощности которого более чем достаточно для запуска 16-битных игр для SNES через эмулятор RetroPie.

Вся электроника, включая аккумулятор, мощности которого достаточно для обеспечения 30 минут игрового процесса, размещена в язычке одного кроссовка. Raspberry P Zero W оснащён интерфейсом mini-HDMI, к которому Бонзанини добавил компактный аналоговый конвертер. Благодаря этому AIR SNES подключается к телевизору посредством ретро-кабелей RCA.

Отметим, что новинка совместима с оригинальным геймпадом SNES. Однако для уменьшения количества проводов контроллер модернизировали с помощью 8BitDo Mod Kit, за счёт чего для его подключения можно использовать Bluetooth. По данным источника, дизайнер не планирует выпускать AIR SNES серийно, поэтому приобрести необычную ретро-консоль не удастся.