Трафик ИИ-сервисов в России взлетел в шесть раз — ChatGPT лидирует, DeepSeek стремительно догоняет

Совокупный трафик 12 наиболее используемых в России ИИ-платформ с января по октябрь 2025 года увеличился почти в шесть раз год к году. Лидирующую позицию занимает ChatGPT, на долю которого приходится 39,9 % от общего количества посещений ИИ-платформ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Digital Budget.

Помимо ChatGPT популярностью среди россиян за отчётный период пользовались DeepSeek (27,8 %), GigaChat (7,3 %), Qwen (6,6 %) и «Алиса AI» (ранее YandexGPT) (5,7 %). По данным компании, за аналогичный период прошлого года рейтинг самых популярных ИИ-сервисов выглядел следующим образом: ChatGPT (69,3 %), Perplexity (7,6 %), «Алиса AI» (7,1 %), Gemini (5,4 %) и GigaChat (3,3 %). В исследовании Digital Budget учитывался входящий десктопный и мобильный трафик, но без участия мобильных приложений. На долю пяти лидеров суммарно приходится 87 % от общего объёма входящего трафика в выборке исследователей.

В «Сбере» сообщили, что в этом году доступные функции GigaChat расширились для охвата широкого круга задач. По данным компании, аудитория сервиса выросла в 10 раз, а ежемесячно с нейросетью взаимодействуют 19 млн человек. В «Яндексе» заявили, что результаты исследования «идут вразрез с данными независимых исследователей этого рынка», но собственную статистику не озвучили. Ранее Mediascope опубликовал собственные данные по охвату наиболее популярных ИИ-сервисов среди россиян в октябре 2025 года. По данным исследования, «Алиса AI» занимала 14,3 %, следом расположились DeepSeek и GigaChat с долей 9,4 % и 4 % соответственно. В рейтинг также попали ChatGPT (3,5 %), Perplexity (1,4 %) и Character AI (0,8 %).

По мнению участников рынка, в дальнейшем объём трафика ИИ-чатов продолжит увеличиваться. «Мы видим всё больше интеграций нейросетей в браузеры, операционные системы, профессиональные инструменты», — отметил директор по инновациям компании Fork-Tech Владислав Лаптев. Он считает, что доверие к ИИ-сервисам со стороны пользователей будет расти, поэтому в 2026 году трафик таких платформ увеличится минимум на 30 %.

Снижение доли «Алисы AI» господин Лаптев связывает с тем, что команда «Яндекса» сместила фокус не на продвижение самой «Алисы» в качестве чата, а на её интеграцию в экосистему сервисов компании. По его мнению, доля GigaChat выросла благодаря активной работе «Сбера» по продвижению собственного ИИ, в том числе регулярный запуск новых версий алгоритма, активное продвижение в Telegram и запуск продвинутых пользовательских приложений.