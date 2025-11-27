Сегодня 27 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Трафик ИИ-сервисов в России взлетел в ше...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Трафик ИИ-сервисов в России взлетел в шесть раз — ChatGPT лидирует, DeepSeek стремительно догоняет

Совокупный трафик 12 наиболее используемых в России ИИ-платформ с января по октябрь 2025 года увеличился почти в шесть раз год к году. Лидирующую позицию занимает ChatGPT, на долю которого приходится 39,9 % от общего количества посещений ИИ-платформ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Digital Budget.

Источник изображения: Christin Hume / Unspalsh

Источник изображения: Christin Hume / Unspalsh

Помимо ChatGPT популярностью среди россиян за отчётный период пользовались DeepSeek (27,8 %), GigaChat (7,3 %), Qwen (6,6 %) и «Алиса AI» (ранее YandexGPT) (5,7 %). По данным компании, за аналогичный период прошлого года рейтинг самых популярных ИИ-сервисов выглядел следующим образом: ChatGPT (69,3 %), Perplexity (7,6 %), «Алиса AI» (7,1 %), Gemini (5,4 %) и GigaChat (3,3 %). В исследовании Digital Budget учитывался входящий десктопный и мобильный трафик, но без участия мобильных приложений. На долю пяти лидеров суммарно приходится 87 % от общего объёма входящего трафика в выборке исследователей.

В «Сбере» сообщили, что в этом году доступные функции GigaChat расширились для охвата широкого круга задач. По данным компании, аудитория сервиса выросла в 10 раз, а ежемесячно с нейросетью взаимодействуют 19 млн человек. В «Яндексе» заявили, что результаты исследования «идут вразрез с данными независимых исследователей этого рынка», но собственную статистику не озвучили. Ранее Mediascope опубликовал собственные данные по охвату наиболее популярных ИИ-сервисов среди россиян в октябре 2025 года. По данным исследования, «Алиса AI» занимала 14,3 %, следом расположились DeepSeek и GigaChat с долей 9,4 % и 4 % соответственно. В рейтинг также попали ChatGPT (3,5 %), Perplexity (1,4 %) и Character AI (0,8 %).

По мнению участников рынка, в дальнейшем объём трафика ИИ-чатов продолжит увеличиваться. «Мы видим всё больше интеграций нейросетей в браузеры, операционные системы, профессиональные инструменты», — отметил директор по инновациям компании Fork-Tech Владислав Лаптев. Он считает, что доверие к ИИ-сервисам со стороны пользователей будет расти, поэтому в 2026 году трафик таких платформ увеличится минимум на 30 %.

Снижение доли «Алисы AI» господин Лаптев связывает с тем, что команда «Яндекса» сместила фокус не на продвижение самой «Алисы» в качестве чата, а на её интеграцию в экосистему сервисов компании. По его мнению, доля GigaChat выросла благодаря активной работе «Сбера» по продвижению собственного ИИ, в том числе регулярный запуск новых версий алгоритма, активное продвижение в Telegram и запуск продвинутых пользовательских приложений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России подорожал нелегальный «пробив» граждан
Российскому интернету грозит «помутнение»: до 70 % оптоволоконных магистралей устареют в 2025 году
Внедрение облачных технологий увеличивает прибыль компаний, показало исследование Yandex B2B Tech и «Яков и Партнёры»
Opera добавила в ИИ-браузер Neon минутные глубокие исследования и интеграцию с «Google Документами»
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ
Теги: нейросети, искусственный интеллект, россия
нейросети, искусственный интеллект, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай смоделировал, как «выключить» Starlink роем дронов
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн
Необходимое зло: Ubisoft объяснила, зачем добавила в Assassin's Creed Shadows микротранзакции 4 мин.
Paradox взяла на себя вину за провал Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и списала больше половины бюджета игры 8 мин.
Создатели The Alters объявили дату выхода крупного обновления — в нём переработают сохранения, добавят фоторежим и многое другое 2 ч.
Opera добавила в ИИ-браузер Neon минутные глубокие исследования и интеграцию с «Google Документами» 5 ч.
CD Projekt подтвердила, что не покажет The Witcher 4 на The Game Awards 2025 5 ч.
Google начала внедрять Gemini в «Google Карты» для всех режимов навигации 10 ч.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 16 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 18 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 18 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 19 ч.
HSBC: OpenAI придётся где-то найти ещё $207 млрд к 2030 году для достижения поставленных целей 2 ч.
Нетоксичное и дармовое: учёные создали пьезоэлектрический материал для выработки электричества в движении 2 ч.
Китайские разработчики отправляют ИИ учиться за границу — там есть санкционные ускорители Nvidia 2 ч.
Celestica выпустила JBOD-массив SD6300 на 108 накопителей для ИИ-платформ 2 ч.
Человекоподобные роботы UBTech начнут служить на границе Китая и Вьетнама 3 ч.
Почти 5 Гбайт на квадратный миллиметр: Kioxia и SanDisk готовят флеш-память рекордной плотности 4 ч.
Атмосфера Марса вовсю искрит, выяснил марсоход NASA Perseverance 4 ч.
Дизайнер превратил кроссовки Nike в полноценную ретро-консоль с играми SNES 4 ч.
Intel охотится за инженерами TSMC в Аризоне — зарплаты обещают на 20–30 % выше 5 ч.
Basis Dynamix стала основой инфраструктуры первого отечественного ядра 4G-сети оператора Т2 5 ч.