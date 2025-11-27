OpenAI признала утечку данных пользователей через Mixpanel — переписки с ChatGPT остались в безопасности

Компания OpenAI направила письма пользователям, чтобы подтвердить факт утечки значительного массива данных, которая произошла из-за бага в стороннем инструменте веб-аналитики Mixpanel. В уведомлениях службы безопасности утверждается, что инцидент не затронул пользователей ChatGPT, сохранив в безопасности содержимое чатов, данные об использовании API, пароли, платёжные реквизиты и удостоверения личности.

Согласно официальным данным, инцидент произошёл 9 ноября 2025 года, когда некий злоумышленник получил доступ к части инфраструктуры Mixpanel и экспортировал набор данных, содержащий информацию об идентификации и аналитике клиентов OpenAI. Windows Central также сообщает, что компания Mixpanel только 25 ноября передала OpenAI список затронутых пользователей, после чего та оперативно оповестила всех об утечке.

В OpenAI пояснили, что утечка не затронула систему ChatGPT: содержимое чатов, запросы к API, данные об использовании API, пароли, учётные данные, API-ключи, платёжную информацию и документы, удостоверяющие личность, включая государственные идентификаторы. Скомпрометированы были исключительно данные, связанные с аккаунтами на платформе platform.openai.com, а именно: имена, указанные при регистрации, адреса электронной почты, привязанные к API-аккаунтам, приблизительное географическое расположение, определённое по IP-адресу и данным веб-браузера, тип операционной системы и браузера, а также сведения о реферальных сайтах, организациях и внутренних идентификаторах пользователей, сохранённых в профилях API.

По утверждению компании, это был не взлом её собственных систем, а инцидент, произошедший в инфраструктуре третьей стороны, в ответ на что OpenAI прекратила интеграцию с Mixpanel и призвала пользователей проявлять повышенную бдительность в отношении возможных фишинговых атак и попыток социальной инженерии.