Процессоры Huawei Kirin 9030 и Kirin 9030 Pro оказались не такими уж похожими

Huawei на днях официально анонсировала линейку смартфонов Mate 80 и раскладной Mate X7, оснастив четыре из пяти представленных моделей новыми процессорами серии Kirin 9030. При этом, как выяснилось, в устройствах используются две разные версии чипсетов — базовый Kirin 9030 и более продвинутый Kirin 9030 Pro, что вызвало интерес к их техническим различиям.

Kirin 9030 Pro обладает девятиядерной архитектурой центрального процессора с поддержкой 14 потоков, он установлен в моделях Mate 80 Pro (16/512 Гбайт), Mate 80 Pro Max, Mate 80 RS Ultimate и Mate X7. Согласно скриншотам, опубликованным пользователями в соцсети Weibo и представленным изданием GSMArena, частота главных ядер составляет 2,75 ГГц, производительных — 2,27 ГГц, а энергоэффективных — 1,72 ГГц.

Базовая версия Kirin 9030, используемая в других комплектациях Mate 80 Pro, имеет восьмиядерную конфигурацию и поддерживает 12 потоков, при этом частоты всех типов ядер совпадают с таковыми у Pro-версии. Обе системы на кристалле построены на одних и тех же процессорных ядрах архитектуры ARMv8 и оснащены графическим ускорителем Maleoon 935, однако в Kirin 9030 отсутствует одно из производительных ядер.

Обе версии чипсетов, по слухам, производятся на техпроцессе N+3 компании SMIC, что соответствует 6-нанометровой технологии и совпадает с процессом изготовления ранее выпущенного Kirin 9100, установленного в серии Mate 70. Представители Huawei пока не предоставили официальных спецификаций новых процессоров, однако, как ожидается, дополнительная информация появится в ближайшее время.