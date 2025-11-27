Сегодня 27 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Процессоры Huawei Kirin 9030 и Kirin 903...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Процессоры Huawei Kirin 9030 и Kirin 9030 Pro оказались не такими уж похожими

Huawei на днях официально анонсировала линейку смартфонов Mate 80 и раскладной Mate X7, оснастив четыре из пяти представленных моделей новыми процессорами серии Kirin 9030. При этом, как выяснилось, в устройствах используются две разные версии чипсетов — базовый Kirin 9030 и более продвинутый Kirin 9030 Pro, что вызвало интерес к их техническим различиям.

Источник изображения: huaweicentral.com

Источник изображения: huaweicentral.com

Kirin 9030 Pro обладает девятиядерной архитектурой центрального процессора с поддержкой 14 потоков, он установлен в моделях Mate 80 Pro (16/512 Гбайт), Mate 80 Pro Max, Mate 80 RS Ultimate и Mate X7. Согласно скриншотам, опубликованным пользователями в соцсети Weibo и представленным изданием GSMArena, частота главных ядер составляет 2,75 ГГц, производительных — 2,27 ГГц, а энергоэффективных — 1,72 ГГц.

Источник изображения: gsmarena.com

Источник изображения: gsmarena.com

Базовая версия Kirin 9030, используемая в других комплектациях Mate 80 Pro, имеет восьмиядерную конфигурацию и поддерживает 12 потоков, при этом частоты всех типов ядер совпадают с таковыми у Pro-версии. Обе системы на кристалле построены на одних и тех же процессорных ядрах архитектуры ARMv8 и оснащены графическим ускорителем Maleoon 935, однако в Kirin 9030 отсутствует одно из производительных ядер.

Обе версии чипсетов, по слухам, производятся на техпроцессе N+3 компании SMIC, что соответствует 6-нанометровой технологии и совпадает с процессом изготовления ранее выпущенного Kirin 9100, установленного в серии Mate 70. Представители Huawei пока не предоставили официальных спецификаций новых процессоров, однако, как ожидается, дополнительная информация появится в ближайшее время.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei представила гибридный планшет MatePad Edge — 14,2" OLED, ПК-процессор и батарея на 12 900 мА·ч от $845
Huawei представила сверхтонкий складной смартфон Mate X7 с большим 8" дисплеем и флагманской камерой за $1830
Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915
Почти 5 Гбайт на квадратный миллиметр: Kioxia и SanDisk готовят флеш-память рекордной плотности
Intel охотится за инженерами TSMC в Аризоне — зарплаты обещают на 20–30 % выше
Выручка производителей памяти DRAM в прошлом квартале взлетела на 30,9 % — и это только начало
Теги: huawei, смартфоны, мобильный процессор
huawei, смартфоны, мобильный процессор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай смоделировал, как «выключить» Starlink роем дронов
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн
Необходимое зло: Ubisoft объяснила, зачем добавила в Assassin's Creed Shadows микротранзакции 4 мин.
Paradox взяла на себя вину за провал Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и списала больше половины бюджета игры 8 мин.
Создатели The Alters объявили дату выхода крупного обновления — в нём переработают сохранения, добавят фоторежим и многое другое 2 ч.
Opera добавила в ИИ-браузер Neon минутные глубокие исследования и интеграцию с «Google Документами» 5 ч.
CD Projekt подтвердила, что не покажет The Witcher 4 на The Game Awards 2025 5 ч.
Google начала внедрять Gemini в «Google Карты» для всех режимов навигации 10 ч.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 16 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 18 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 18 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 19 ч.
HSBC: OpenAI придётся где-то найти ещё $207 млрд к 2030 году для достижения поставленных целей 2 ч.
Нетоксичное и дармовое: учёные создали пьезоэлектрический материал для выработки электричества в движении 2 ч.
Китайские разработчики отправляют ИИ учиться за границу — там есть санкционные ускорители Nvidia 2 ч.
Celestica выпустила JBOD-массив SD6300 на 108 накопителей для ИИ-платформ 2 ч.
Человекоподобные роботы UBTech начнут служить на границе Китая и Вьетнама 3 ч.
Почти 5 Гбайт на квадратный миллиметр: Kioxia и SanDisk готовят флеш-память рекордной плотности 4 ч.
Атмосфера Марса вовсю искрит, выяснил марсоход NASA Perseverance 4 ч.
Дизайнер превратил кроссовки Nike в полноценную ретро-консоль с играми SNES 4 ч.
Intel охотится за инженерами TSMC в Аризоне — зарплаты обещают на 20–30 % выше 5 ч.
Basis Dynamix стала основой инфраструктуры первого отечественного ядра 4G-сети оператора Т2 5 ч.