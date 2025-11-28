Сегодня 28 ноября 2025
После запуска ракеты «Союз МС-28» на Байконуре обнаружили повреждения конструкций стартовой площадки

В четверг, 27 ноября, после успешного запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-28», доставившим на МКС экипаж, были обнаружены повреждения конструкции стартового стола.

Источник изображений: «Роскосмос»

Как сообщили в «Роскосмосе», в ходе осмотра места старта, который по регламенту производится после запуска ракеты, было выявлено повреждение ряда элементов стартового стола.

«После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведётся оценка состояния стартового комплекса», — отметили в космическом ведомстве России, добавив, что для восстановления конструкции в запасе имеются все необходимые резервные элементы, и устранение повреждений не займёт много времени.

Вместе с экипажем в составе с командиром корабля, космонавтом «Роскосмоса» Сергеем Кудь-Сверчковым и космонавтом Сергеем Микаевым, а также астронавтом NASA Кристофером Уильямсом (Christopher Williams), корабль доставил на МКС более 125 кг грузов.

В частности, было доставлено оборудование для продолжения реализации научной программы на МКС, включая программно-аппаратный комплекс с нейросетью ГигаЧат, разработанной Сбербанком. Сообщается, что в рамках эксперимента искусственный интеллект будет помогать космонавтам в ведении дневников и подготовке отчётов.

Согласно графику, экипаж проведет на МКС в рамках 74-й долговременной экспедиции 242 суток и вернётся на Землю в конце июля 2026 года.

Теги: роскомнадзор, космос, мкс, байконур
