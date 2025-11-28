Сегодня 28 ноября 2025
Новости Software
Google урезала бесплатный доступ к Gemini 3 Pro и Nano Banana Pro из-за «высокого спроса»

Новая модель искусственного интеллекта Google Gemini 3 Pro не только вывела поискового гиганта в лидеры отрасли, но и спровоцировала высокий спрос среди пользователей. Компания была вынуждена отреагировать, ограничив доступ к ней для тех, кто за это не платит.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

С выходом Gemini 3 Pro пользователи без платной подписки Google AI могли отправлять Gemini 3 Pro до пяти запросов в день — такое же ограничение ранее было у Gemini 2.5 Pro. Сервис создания и редактирования изображений Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro) имел ограничение до трёх картинок в день. И этого, очевидно, оказалось много. Google обновила документ, регламентирующий ограничения, и теперь без платной подписки пользователям гарантируется лишь «базовый доступ», а «дневные ограничения могут часто меняться», если пользоваться рассуждающей версией Gemini 3 Pro.

Новые формулировки, конечно, можно интерпретировать как в сторону расширения, так и в сторону ограничения доступа, но, учитывая реалии в отрасли, речь, вероятно, идёт о сокращении. На сервисе Nano Banana Pro лимит снижен уже до двух изображений в день. «Функция создания и редактирования изображений пользуется большим спросом. Лимиты могут меняться и сбрасываются ежедневно», — гласит пояснение.

Не самые приятные нововведения коснулись и популярного приложения NotebookLM: пользователи без платной подписки вообще лишились доступа к новым функциям «Инфографика» и «Слайды» на базе Nano Banana Pro; появились «дополнительные ограничения» даже для подписчиков тарифа Pro. В приложении Gemini новых ограничений для подписчиков Google AI Pro и Ultra не появилось.

Источник:

Теги: google, gemini, nano banana, ии
