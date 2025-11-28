Технологический сбор на смартфоны составит 750 рублей, на ноутбуки — 1500 рублей, но это пока не точно

В настоящее время в правительстве совместно с участниками рынка идёт обсуждение размеров технологического сбора, который вводится принятым в этом месяце законом с 1 сентября следующего года, сообщил ресурс «Ведомости». В предложении Минпромторга, направленном для обсуждения компаниям, указан тариф в размере 750 руб. за смартфон и 1500 руб. за ноутбук.

Впрочем, обсуждение продолжается, так что предложенные цифры — не окончательные, говорят источники «Ведомостей». Они уточнили, что речь идет о сборе за производимую или импортируемую единицу товара вне зависимости от его цены.

По словам представителя Минпромторга, на первом этапе предполагается взимать сбор с готовой электронной аппаратуры, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, на втором этапе перечень пополнят электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Чиновник уточнил, что первоначально будет проведено тестирование механизма и консультации с бизнес-сообществом, чтобы исключить двойное налогообложение.

В консорциуме «Вычислительная техника» (АНО ВТ) и компании Yadro подтвердили «Ведомостям» факт обсуждения тарифов. В частности, обсуждаются предложения о распространении техсбора исключительно на готовую продукцию и о 100-процентном возврате в максимально короткий срок российскому производителю средств, уплаченных за реестровую продукцию — из реестра отечественного «железа», который ведёт Минпромторг.

Как полагает руководитель отдела поддержки продаж российского производителя компьютерной техники iRU Игорь Солкин, из-за техсбора стоимость смартфонов вырастет примерно на 5–10 % в среднем ценовом сегменте. В свою очередь, главный редактор Ferra.ru (входит в Rambler & Co) Евгений Харитонов считает, что с учётом издержек бизнеса, включая НДС, подорожание постоянной и оперативной памяти в ноутбуках и смартфонах, обязательную маркировку, а также колебание курса валют и инфляцию, подорожание электроники составит не менее 2500 руб. для бюджетных смартфонов и 3000–3500 руб. для остальных сегментов. Эксперт отметил, что на цене техники отразится совокупность разных факторов.

Министр финансов Антон Силуанов выразил мнение, что введение сбора серьезно не повлияет на потребительское настроение, «но создаст хороший задел» для решения задач технологического суверенитета.

Согласно исследованию GS Group, в 2024 году рынок смартфонов в России составил 29,9 млн шт. на 721 млрд руб., рынок ноутбуков, по данным «М.Видео-Эльдорадо», в прошлом году насчитывал 3,9 млн устройств на 242 млрд руб.