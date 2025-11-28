Сегодня 28 ноября 2025
В Китае похвастались разработкой ИИ-ускорителя в полтора раза быстрее чипа Nvidia пятилетней давности
В Китае похвастались разработкой ИИ-ускорителя в полтора раза быстрее чипа Nvidia пятилетней давности

Китайский стартап Zhonghao Xinying доложил о разработке тензорного процессора общего назначения (GPTPU), который может использоваться для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта. Производительность этого ускорителя, утверждает разработчик, в 1,5 раза превосходит показатели модели Nvidia A100, выпущенной в 2020 году.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Разработчиком чипа Ghana значится Янгун Ифань (Yanggong Yifan), получивший образование в Стэнфорде и Мичиганском университете. Ранее он работал в Oracle и Google — в последней участвовал в создании тензорных процессоров, которые использует поисковый гигант. Соучредитель стартапа Чжэн Ханьсюнь (Zheng Hanxun) тоже работал в Oracle, а также в техасском центре исследований и разработки Samsung. Созданный в компании ускоритель основан только на китайских технологических решениях — в его разработке, проектировании и производстве не участвуют ни сами западные компании, ни их ПО или компоненты; чипы не требуют иностранных технологических лицензий, подчеркнули в Zhonghao Xinying.

Чип Ghana, утверждают в компании, способен обеспечить производительность в 1,5 раза выше, чем у Nvidia A100 при сниженном на 25 % потреблении энергии. Следует, однако, подчеркнуть, что это чип относится к классу ASIC, то есть он имеет узкое предназначение в отличие от более универсального решения Nvidia, которое к тому же более чем на одно поколение старше актуальных Blackwell Ultra. Это приемлемое решение для клиентов, которые стремятся избавиться от доминирующей в области ИИ-ускорителей Nvidia — ярким примером является Google с собственными TPU. Но в отрасли в обозримом будущем наиболее востребованными останется продукция Nvidia и её традиционного конкурента — AMD.

Источник:

китай, ии-ускорители, asic
