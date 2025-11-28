Сегодня 28 ноября 2025
Tesla подсмотрела у китайских конкурентов методы производства машин, признался экс-руководитель отдела продаж

Когда около двадцати лет назад представители китайских компаний бегали с камерами и рулетками по стендам крупных автопроизводителей на отраслевых выставках, старожилы рынка снисходительно поглядывали на попытки китайских конкурентов копировать их продукцию. С годами вектор перетока компетенций сменил направление, поскольку даже Tesla начала заимствовать опыт у китайских автопроизводителей.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

По крайней мере, это утверждает бывший президент Tesla по глобальным продажам и маркетингу Джон Макнил (Jon McNeill), который занимал этот пост на протяжении трёх лет, а позже вошёл в состав совета директоров General Motors. В интервью Business Insider он заявил, что «Tesla являлась губкой, впитывающей знания» — по крайней мере, в период с 2015 по 2018 годы, когда Макнил работал в этой компании. В это время Tesla как раз в авральном порядке наращивала объёмы выпуска седана Model 3, коммерческому успеху которого компания как раз и обязана своим выживанием. Кроссовер Model Y, впоследствии ставший самым популярным электромобилем в мире, тогда существовал только на эскизах.

Как утверждает Макнил, именно у китайских производителей Tesla научилась глубокой унификации не только узлов и агрегатов, но и глубоко скрытых элементов конструкции электромобилей. Такой подход позволяет снизить издержки в условиях массового производства, и по большому счёту, не является каким-то гениальным изобретением нашего века, а давно применяется в машиностроении. По словам Макнила, Model 3 и Model Y по многим элементам конструкции взаимозаменяемы. Даже Илон Маск (Elon Musk) ещё в 2019 году признавал, что Model Y на три четверти компонентов идентична Model 3, и это позволило наладить массовый выпуск кроссовера в сжатые сроки.

Макнил не стал пояснять, какие модели китайских конкурентов в период его работы в компании Tesla могла разбирать на части для изучения конструкции, но признался, что специалисты GM недавно изучили образцы электромобилей китайской BYD, по итогам чего убедились в активном использовании принципа унификации. По его словам, китайские компании преуспели в этом, и такой подход позволяет им экономить приличные суммы денег. Напомним, что BYD является крупнейшим производителем электромобилей и гибридов в мире, а на китайском рынке предлагает весьма конкурентные цены при достаточно разнообразном, на первый взгляд, ассортименте моделей. Впрочем, важно понимать, что в случае с BYD снижение себестоимости достигается и серьёзной вертикальной интеграцией производства. Те же тяговые батареи компания производит самостоятельно, а это самая дорогая часть современных электромобилей.

Источник изображения: Rivian

Источник изображения: Rivian

Модели BYD, по словам Макнила, используют унифицированные электродвигатели в приводах регулировки сидений и стеклоочистителей, а также тепловые насосы в бортовой климатической системе. Эти элементы не виды пользователю во время работы, к ним предъявляются абсолютно одинаковые требования, а потому их имеет смысл унифицировать для всей линейки электромобилей. Кроме того, особенности компоновки электромобилей, которые не ограничивают проектировщиков в длине колёсной базы или пространстве внутри салона, позволяют автопроизводителям активно использовать унифицированную платформу для выпуска нескольких визуально различающихся моделей. По мнению Макнила, китайские автопроизводители в вопросах унификации достигли высочайшего мастерства. Та же Toyota, например, может в своих родственных моделях использовать совершенно разные узлы и комплектующие, чего уже не допускают китайские конкуренты.

Снижение затрат, по словам Макнила, имеет критически важное значение для молодых автопроизводителей, поскольку за последние сто лет только Tesla удалось с нуля развить автомобильный бизнес до глобальных масштабов, и это было крайне сложно и очень дорого. Как считает бывший руководитель Tesla, любой американский производитель электромобилей должен «абсолютно безжалостно» бороться с затратами.

Кстати, изучением продукции китайских конкурентов занимались не только Tesla и GM, но и американский стартап Rivian. Его основатель Роберт Скариндж (Robert Scaringe) некоторое время назад признался, что по итогам разборки китайского электромобиля Xiaomi SU7 по достоинству оценил высокую степень вертикальной интеграции производственной инфраструктуры этой компании. Правда, он одновременно признал, что Rivian ничему новому у китайских конкурентов научиться не может с точки зрения поиска новых способов снижения себестоимости.

tesla, китайские производители, производство
