Сегодня 28 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети В Туркменистане узаконили майнинг и крип...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи

Президент Туркменистана подписал «Закон о виртуальных активах». Документ, который вступит в силу 1 января 2026 года, регламентирует деятельность в стране майнинговых предприятий, криптовалютных бирж и обменных сервисов.

Источник изображения: aboodi vesakaran / unsplash.com

Источник изображения: aboodi vesakaran / unsplash.com

Закон объявляет криптовалюты объектом гражданского права, но не позволяет им выступать платёжным средством, валютой или ценной бумагой; криптовалюта может быть обеспеченной или не обеспеченной. Заниматься майнингом получают право индивидуальные предприниматели и юридические лица, прошедшие регистрацию в Центробанке — она проводится в электронной форме. Скрытый майнинг, то есть использование вычислительных ресурсов без ведома их владельца, не допускается.

Лицензию в Центробанке обязываются получать криптовалютные биржи и обменные сервисы, но чтобы пользоваться их услугами, потребуется пройти процедуру полной идентификации в соответствии с нормами о противодействии отмыванию денег. По обязательствам платформ государство ответственности не несёт. Реклама в области криптовалют должна содержать предупреждения о рисках вплоть до полной потери средств, и о том, что криптовалюта не является платёжным средством. В рекламе запрещается обещать доходность, бонусы и скидки; не допускается использовать предметы роскоши и образы несовершеннолетних; криптовалюты также не должны представляться как лёгкий способ обогатиться.

Всем связанным с криптовалютой лицам запрещается использовать в названиях и символике слова «государственный» или «национальный», а также «Туркменистан», «туркмен» и «туркменский». Лица, чья деятельность не связана с криптовалютой, не могут использовать в рекламе и названиях слова «криптовалюта», «цифровой актив» или «виртуальный актив».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Биткоин рухнул ниже $90 000 и начертил «Крест смерти»
Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао
Минфин РФ и ЦБ решили легализовать расчёты в криптовалюте — но не для всех и не за всё
Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца
Премьера финального сезона «Очень странных дел» сломала Netflix
Трафик ИИ-сервисов в России взлетел в шесть раз — ChatGPT лидирует, DeepSeek стремительно догоняет
Теги: туркменистан, криптовалюта, законодательство, майнинг
туркменистан, криптовалюта, законодательство, майнинг
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер предупредил, что развитие ИИ экстенсивным методом себя изжило
Paradox взяла на себя вину за провал Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и списала больше половины бюджета игры
«Гаражная» компания запустила предзаказ на одноместный летающий мотоцикл с предоплатой в $999
Падающую на Землю обсерваторию NASA Swift будут спасать прицельным запуском крылатой ракеты
Вдохновлённый Dead Space хоррор Cronos: The New Dawn продался в количестве 500 тыс. копий менее чем за три месяца после выхода
Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца 7 ч.
Airbus уже семь лет переезжает с Microsoft Office на Google Workspace, но полностью отказаться от Excel и Word всё не получается 12 ч.
Трассировка лучей на ПК, «Новая игра +» и прокачка «Легенды»: для Dying Light: The Beast вышло самое крупное обновление с релиза 12 ч.
Лучше поздно, чем никогда: спустя почти десять лет Ubisoft наконец добавила достижения для Rainbow Six Siege в Steam 13 ч.
Спустя семь лет разработки Light No Fire до сих пор занимается «крошечная команда» — No Man's Sky остаётся приоритетом Hello Games 14 ч.
Слухи: датамайнеры нашли в файлах Assassin’s Creed Shadows название ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag 15 ч.
Премьера финального сезона «Очень странных дел» сломала Netflix 15 ч.
«Базис» идёт на IPO в декабре 16 ч.
Вот тебе, закупщик, и «Юрьев день» 17 ч.
OpenAI признала утечку данных пользователей через Mixpanel — переписки с ChatGPT остались в безопасности 17 ч.
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов 10 мин.
Рост цен на память на фоне бума ИИ подтверждается большинством участников рынка 2 ч.
Тайваньские следователи обыскали дома экс-вице-президента TSMC по делу о передаче секретов в Intel и забрали всю электронику 7 ч.
Как построить 5000-ваттный GPU будущего — Intel расскажет на ISSCC 2026 7 ч.
Новая статья: Обзор игрового WQHD IPS-монитора Gigabyte M27Q2 QD: доступный универсал 8 ч.
Сословное право доступа: из-за дефицита ИИ-серверов Alibaba Cloud вынужденно разделила клиентов на категории 9 ч.
В Китае намекнули на создание многочиповых ИИ-ускорителей, способных потягаться с Nvidia Blackwell 11 ч.
Honor представила компактный проектор с жестовым управлением и автокалибровкой за $85 11 ч.
«Руцентр» вошёл в реестр провайдеров хостинга для государственных информационных систем 12 ч.
После провала iPhone Air китайские бренды передумали выпускать сверхтонкие смартфоны 15 ч.