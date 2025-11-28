В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи

Президент Туркменистана подписал «Закон о виртуальных активах». Документ, который вступит в силу 1 января 2026 года, регламентирует деятельность в стране майнинговых предприятий, криптовалютных бирж и обменных сервисов.

Закон объявляет криптовалюты объектом гражданского права, но не позволяет им выступать платёжным средством, валютой или ценной бумагой; криптовалюта может быть обеспеченной или не обеспеченной. Заниматься майнингом получают право индивидуальные предприниматели и юридические лица, прошедшие регистрацию в Центробанке — она проводится в электронной форме. Скрытый майнинг, то есть использование вычислительных ресурсов без ведома их владельца, не допускается.

Лицензию в Центробанке обязываются получать криптовалютные биржи и обменные сервисы, но чтобы пользоваться их услугами, потребуется пройти процедуру полной идентификации в соответствии с нормами о противодействии отмыванию денег. По обязательствам платформ государство ответственности не несёт. Реклама в области криптовалют должна содержать предупреждения о рисках вплоть до полной потери средств, и о том, что криптовалюта не является платёжным средством. В рекламе запрещается обещать доходность, бонусы и скидки; не допускается использовать предметы роскоши и образы несовершеннолетних; криптовалюты также не должны представляться как лёгкий способ обогатиться.

Всем связанным с криптовалютой лицам запрещается использовать в названиях и символике слова «государственный» или «национальный», а также «Туркменистан», «туркмен» и «туркменский». Лица, чья деятельность не связана с криптовалютой, не могут использовать в рекламе и названиях слова «криптовалюта», «цифровой актив» или «виртуальный актив».