Сегодня 28 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети После App Store и iOS очередь дошла до A...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

После App Store и iOS очередь дошла до Apple Maps и Ads — ЕС готовит усиленное регулирование

Еврокомиссия сочла, что сервисы Apple Maps и Apple Ads соответствуют статусу «привратников». Согласно «Закону о цифровых рынках» (DMA), любая платформа с более чем 45 миллионами активных пользователей в ЕС в месяц и рыночной стоимостью более €75 млрд считается «привратником» и подпадает под действие обязательств, направленных на ограничение самопредпочтений и повышение совместимости.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

В соответствии с DMA сервисы и компании, признанные «привратниками», обязаны обеспечивать совместимость своих систем обмена сообщениями с платформами конкурентов; позволять пользователям самостоятельно решать, какие приложения устанавливать на свои устройства; «привратники» также не имеют права отдавать предпочтение собственным службам в ущерб решениям конкурентов.

App Store, iOS и Safari были классифицированы как «привратники» два года назад, что привело к введению строгих требований в ЕС, таких как поддержка альтернативных магазинов приложений и сторонних платёжных систем. Еврокомиссия утверждает, что Apple Maps и Apple Ads также достигли пороговых значений пользовательской базы. У регулирующих органов теперь есть 45 рабочих дней, чтобы решить, следует ли официально добавить эти сервисы в список «привратников» Apple. В таком случае у Apple будет шесть месяцев на то, чтобы привести каждый сервис в полное соответствие требованиям DMA.

Присвоение Apple Ads статуса «привратника» может иметь серьёзные последствия. Для соблюдения требований Apple может потребоваться ослабить ограничения, введённые в рамках программы «Прозрачность отслеживания приложений», обеспечить совместимость со сторонними рекламными сетями или устранить любые предполагаемые преимущества самопредпочтения.

Что касается «Карт», пока неясно, какие именно операционные изменения может потребовать DMA, но обязательства могут включать расширение доступа третьих лиц или ограничение любых привилегированных интеграций в систему. В iOS 18.4 уже реализована возможность изменения приложения «Карты» по умолчанию с Apple Maps на альтернативные приложения, такие как Google Maps или Waze в ЕС.

Apple утверждает, что Apple Ads занимает лишь «минимальную долю» рынка онлайн-рекламы в ЕС, особенно по сравнению с такими доминирующими игроками, как Google, Meta, TikTok, Microsoft и X. Apple также настаивает, что её рекламный бизнес не опирается на межсервисные привилегии в отношении данных и не оказывает такого уровня влияния на рынок, который подразумевается пороговыми значениями DMA.

Компания приводит аналогичные аргументы в отношении Apple Maps, утверждая, что этот сервис имеет «очень ограниченное использование» в ЕС по сравнению с Google Maps и Waze. Apple заявляет, что Maps не предоставляет «критически важных посреднических функций», которые позволили бы ему выступать в качестве доминирующего посредника между компаниями и потребителями.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Европейский суд закрепил за владельцем TikTok статус «привратника»
ЕС заподозрил Apple, Google и Meta✴ в нарушении «Закона о цифровых рынках» — им грозят миллиардные штрафы
Google и других IT-гигантов обвинили в игнорировании правил цифровой конкуренции Евросоюза
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи
Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца
Премьера финального сезона «Очень странных дел» сломала Netflix
Теги: apple ads, apple maps, привратники, евросоюз, контроль, регулирование
apple ads, apple maps, привратники, евросоюз, контроль, регулирование
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Падающую на Землю обсерваторию NASA Swift будут спасать прицельным запуском крылатой ракеты
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
«Гаражная» компания запустила предзаказ на одноместный летающий мотоцикл с предоплатой в $999
Аналитики раскрыли продажи Escape from Tarkov в Steam за первые две недели с релиза
После запуска ракеты «Союз МС-28» на Байконуре обнаружили повреждения конструкций стартовой площадки
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 27 мин.
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи 2 ч.
SAP предложила клиентам из Евросоюза суверенное ИИ-облако EU AI Cloud 2 ч.
Бывший сценарист inXile рассекретил, когда выйдет Clockwork Revolution — амбициозная стимпанковая RPG про путешествия во времени 3 ч.
Велосипедный хоррор Quite a Ride от создателя Selfloss «напугал до смерти» даже своего издателя 4 ч.
Control 2 могут показать на The Game Awards 2025 — Remedy зарегистрировала торговую марку Control Resonant 6 ч.
Москвичи и не только массово пожаловались на сбой в работе WhatsApp 7 ч.
«С тех пор игра сильно изменилась»: Ubisoft отреагировала на утечку внутренней презентации ремейка Prince of Persia: The Sands of Time 8 ч.
Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца 16 ч.
Трассировка лучей на ПК, «Новая игра +» и прокачка «Легенды»: для Dying Light: The Beast вышло самое крупное обновление с релиза 20 ч.
В Минцифры рассказали, как обойти период «охлаждения» для иностранных SIM-карт 49 мин.
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе 2 ч.
Tesla подсмотрела у китайских конкурентов методы производства машин, признался экс-руководитель отдела продаж 3 ч.
Смартфоны Poco M7 и Redmi Note 14 сочетают высокую функциональность с доступной ценой 3 ч.
В Китае похвастались разработкой ИИ-ускорителя в полтора раза быстрее чипа Nvidia пятилетней давности 4 ч.
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро 4 ч.
Россияне показали преданность брендам своих смартфонов — больше всего любят Apple, Realme, Xiaomi и Samsung 4 ч.
Астрономы обнаружили молодую звезду с древней химией — похоже, она впитала часть партнёра по системе 4 ч.
Партнёры OpenAI набрали долгов на $100 млрд, чтобы оплатить ИИ-мегапроекты Альтмана 4 ч.
Сервер Giga Computing R284-A91 получил 16 отсеков для CXL-модулей формата E3.S 2T 4 ч.