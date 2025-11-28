После App Store и iOS очередь дошла до Apple Maps и Ads — ЕС готовит усиленное регулирование

Еврокомиссия сочла, что сервисы Apple Maps и Apple Ads соответствуют статусу «привратников». Согласно «Закону о цифровых рынках» (DMA), любая платформа с более чем 45 миллионами активных пользователей в ЕС в месяц и рыночной стоимостью более €75 млрд считается «привратником» и подпадает под действие обязательств, направленных на ограничение самопредпочтений и повышение совместимости.

В соответствии с DMA сервисы и компании, признанные «привратниками», обязаны обеспечивать совместимость своих систем обмена сообщениями с платформами конкурентов; позволять пользователям самостоятельно решать, какие приложения устанавливать на свои устройства; «привратники» также не имеют права отдавать предпочтение собственным службам в ущерб решениям конкурентов.

App Store, iOS и Safari были классифицированы как «привратники» два года назад, что привело к введению строгих требований в ЕС, таких как поддержка альтернативных магазинов приложений и сторонних платёжных систем. Еврокомиссия утверждает, что Apple Maps и Apple Ads также достигли пороговых значений пользовательской базы. У регулирующих органов теперь есть 45 рабочих дней, чтобы решить, следует ли официально добавить эти сервисы в список «привратников» Apple. В таком случае у Apple будет шесть месяцев на то, чтобы привести каждый сервис в полное соответствие требованиям DMA.

Присвоение Apple Ads статуса «привратника» может иметь серьёзные последствия. Для соблюдения требований Apple может потребоваться ослабить ограничения, введённые в рамках программы «Прозрачность отслеживания приложений», обеспечить совместимость со сторонними рекламными сетями или устранить любые предполагаемые преимущества самопредпочтения.

Что касается «Карт», пока неясно, какие именно операционные изменения может потребовать DMA, но обязательства могут включать расширение доступа третьих лиц или ограничение любых привилегированных интеграций в систему. В iOS 18.4 уже реализована возможность изменения приложения «Карты» по умолчанию с Apple Maps на альтернативные приложения, такие как Google Maps или Waze в ЕС.

Apple утверждает, что Apple Ads занимает лишь «минимальную долю» рынка онлайн-рекламы в ЕС, особенно по сравнению с такими доминирующими игроками, как Google, Meta✴, TikTok, Microsoft и X. Apple также настаивает, что её рекламный бизнес не опирается на межсервисные привилегии в отношении данных и не оказывает такого уровня влияния на рынок, который подразумевается пороговыми значениями DMA.

Компания приводит аналогичные аргументы в отношении Apple Maps, утверждая, что этот сервис имеет «очень ограниченное использование» в ЕС по сравнению с Google Maps и Waze. Apple заявляет, что Maps не предоставляет «критически важных посреднических функций», которые позволили бы ему выступать в качестве доминирующего посредника между компаниями и потребителями.