По слухам, Apple возобновит сотрудничество с Intel в сфере чипов, но не как раньше
По слухам, Apple возобновит сотрудничество с Intel в сфере чипов, но не как раньше

Apple начала отказ от процессоров Intel в компьютерах Mac ещё в 2020 году. На сегодняшний день абсолютно все «Маки» используют чипы, разработанные Apple, которые демонстрируют лидирующую в отрасли производительность на ватт. Тем не менее, новый слух утверждает, что Apple может возобновить сотрудничество с Intel — аналитик цепочки поставок Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил сегодня, что Intel начнёт поставки младших чипов серии M уже в середине 2027 года.

Если этот слух окажется верным, Intel может поставлять Apple как минимум чипы M6 или M7 для будущих моделей MacBook Air, iPad Air и iPad Pro. Однако, если предыдущие чипы Intel для Mac разрабатывались Intel и основывались на архитектуре x86, чипы серии M разрабатываются Apple и используют архитектуру Arm. Intel, видимо, выступит лишь в роли контрактного производителя.

По словам Куо, решение Apple использовать Intel для производства своих младших чипов серии M удовлетворит стремление администрации США к продукции с маркировкой «Сделано в США», а также поможет Apple диверсифицировать свою цепочку поставок для производства. Бо́льшую часть чипов серии M для Apple по-прежнему продолжит поставлять TSMC, которая категорически отрицает какие-либо коммерческие отношения с Intel.

В июне 2025 года Apple объявила, что macOS Tahoe станет последним крупным релизом macOS, поддерживающим компьютеры Mac на базе процессоров Intel с архитектурой x86.

Источник изображения: macrumors.com

Источник изображения: macrumors.com

Источник:

apple, intel, чипы, процессоры
