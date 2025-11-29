В 2027 году Intel может наладить выпуск процессоров Apple M по техпроцессу 18A-P

Apple готовится диверсифицировать свою стратегию производства чипов, привлекая Intel для производства процессоров M-серии начального уровня, начиная с середины 2027 года, что знаменует воссоединение технологических гигантов спустя пять лет после их разрыва.

В 2027 году Intel наладит производство процессоров серии Apple M начального уровня, сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Apple уже проектирует чипы, используя инструменты PDK (Process Design Kit) версии 0.9.1 для техпроцесса Intel 18A-P. Если производительность, плотность, энергопотребление и прочие показатели будут отвечать запланированным, две компании начнут полномасштабное сотрудничество.

Этот шаг представляет собой продуманную попытку Apple снизить свою зависимость от TSMC, которая в настоящее время производит все чипы Apple серий M и A. В то же время TSMC продолжит производство высокопроизводительных вариантов чипов Apple Pro, Max и Ultra, а также процессоров для iPhone.

Apple ожидает, когда Intel выпустит PDK 18A-P версий 1.0 или 1.1 в I квартале 2026 года — эти средства будут использоваться для проектирования процессоров серии M начального уровня, на которых работают MacBook Air и iPad Pro. Интересно, что Intel изначально намеревалась заинтересовать клиентов скорее усовершенствованными техпроцессами 18A-P и 18A-PT и даже более поздним 14A, чем актуальным 18A.

Технология 18A-P отличается от базового варианта 18A используемыми решениями RibbonFET и PowerVia, которые предлагают более высокие производительность и энергоэффективность. По сравнению с 18A новая технология предусматривает пониженное пороговое напряжение, возможность оптимизировать элементы, чтобы уменьшать утечки, и регулировать ширину ленты — канала транзистора, чтобы повышать производительность на ватт. Архитектура чипов Apple напоминает конструкцию процессоров Intel Lunar Lake с вычислительными компонентами и памятью в одном корпусе — используется улучшенная упаковка Foveros.

Перед запуском производства Apple дождётся выхода PDK 1.0 для 18A-P, то есть серийный выпуск процессоров может стартовать к концу 2026 года, а продукция на них появится уже во II или III квартале 2027 года. Intel добилась немалых успехов как перспективный подрядчик: повысила выход годной продукции, усовершенствовала упаковку и подготовилась к переходу на техпроцесс 14A — компания становится всё более привлекательным потенциальным партнёром. К 2027 году подразделение Intel Foundry хочет выйти на безубыточность, и такой крупный клиент как Apple укрепит позиции производителя.