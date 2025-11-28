Google внезапно самоустранилась из антимонопольного спора с Microsoft по поводу облаков в Европе

Google отозвала антимонопольную жалобу на Microsoft в сфере облачных услуг, которую рассматривала Еврокомиссия. Решение, как пишет Reuters, было принято в свете недавнего заявления регулятора о начале отдельного расследования, целью которого является общая оценка потенциально проблемных аспектов рынка облачных услуг. Изначально Google обратилась в Комиссию в прошлом году с утверждением, что Microsoft использует антиконкурентные методы, которые фактически «запирают» клиентов в облаке Azure.

Старший директор по европейскому направлению Google Cloud Джорджа Абельтино (Giorgia Abeltino) пояснила в корпоративном блоге, что компания продолжит взаимодействие с регуляторами, клиентами и законодателями в Евросоюзе и Великобритании для продвижения принципов выбора и открытости на облачном рынке. При этом она подтвердила факт отзыва жалобы в связи с новыми действиями регулятора.

Европейская комиссия, выступающая в роли антимонопольного органа ЕС, в настоящее время проводит расследование, чтобы выяснить, не способствуют ли определённые технологические и коммерческие особенности облачного сектора укреплению рыночного доминирования Microsoft Azure и Amazon Web Services. Согласно данным о рыночных долях, Amazon лидирует в этой отрасли с показателем в 30 %, за ним следует Microsoft с 20 %, а Google занимает третье место с 13 %.

Расследование должно быть завершено в течение года, и его итогом может стать признание Microsoft Azure и Amazon Web Services так называемыми «контролёрами доступа» в соответствии с Законом о цифровых рынках (Digital Markets Act) на территории Евросоюза. Это повлечёт за собой соблюдение ими строгого перечня предписаний и запретов, призванных открыть рынки для конкурентов и предоставить пользователям больше свободы выбора.