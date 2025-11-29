Японский электрокар Owl Roadster установил новый мировой рекорд разгона почти до сотни

Японская компания Aspark представила версию электрического гиперкара Owl Roadster с открытым верхом, которая, по заявлению производителя, способна разгоняться от 0 до 96,5 км/ч всего за 1,72 секунды. Хотя модель уступила китайскому BYD Yangwang U9 Extreme в максимальной скорости (490 км/ч), теперь она претендует на лидерство в динамике разгона, опередив на 0,02 секунды знаменитый хорватский электрокар Rimac Nevera.

Конструкция Owl Roadster основана на карбоновом монококе, а его кузовные элементы полностью изготовлены из углеродного волокна, масса составляет 2050 кг. Привод осуществляется четырьмя электромоторами, суммарная мощность которых достигает 1953 лошадиных сил, а крутящий момент — 1920 Н·м. Вся эта мощь, как пишет New Atlas, достигается благодаря аккумулятору ёмкостью 69 кВт·ч, рассчитанному на напряжение 800 вольт, что обеспечивает впечатляющее соотношение мощности к массе. Максимальная скорость модели составляет 412 км/ч.

По словам представителей компании, концепция автомобиля была разработана, чтобы «передать водителю ощущение свободы при езде с открытым верхом». Owl Roadster унаследовал яркую внешность купе-версии, а его салон с двумя креслами отделан алькантарой, имитирующей натуральную замшу, и карбоном. Двери в форме «крыло сокола» открывают доступ к кокпиту, где водитель может выбрать один из четырёх режимов движения, включая интенсивный High Boost. Поскольку стандартные шины не выдержали бы такой мощности, автомобиль оснащён специализированной резиной Michelin Pilot Sport Cup. Запас хода на одной зарядке оценивается в 250 км, при том что быстрая зарядка от 20 % до 80% занимает всего 45 минут.

Owl Roadster впервые был показан публике в прошлом месяце на автомобильной выставке Prestige Salon Automobile de Lyon во Франции, а её дизайн разработал генеральный директор Aspark Масанори Йошида (Masanori Yoshida). Производство гиперкара будет ограничено всего 20 экземплярами, которые соберут в Италии. Стоимость каждого из них составит около $3,5 млн.