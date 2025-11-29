Сегодня 29 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Японский электрокар Owl Roadster установ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Японский электрокар Owl Roadster установил новый мировой рекорд разгона почти до сотни

Японская компания Aspark представила версию электрического гиперкара Owl Roadster с открытым верхом, которая, по заявлению производителя, способна разгоняться от 0 до 96,5 км/ч всего за 1,72 секунды. Хотя модель уступила китайскому BYD Yangwang U9 Extreme в максимальной скорости (490 км/ч), теперь она претендует на лидерство в динамике разгона, опередив на 0,02 секунды знаменитый хорватский электрокар Rimac Nevera.

Источник изображений: Aspark Co

Источник изображений: Aspark Co

Конструкция Owl Roadster основана на карбоновом монококе, а его кузовные элементы полностью изготовлены из углеродного волокна, масса составляет 2050 кг. Привод осуществляется четырьмя электромоторами, суммарная мощность которых достигает 1953 лошадиных сил, а крутящий момент — 1920 Н·м. Вся эта мощь, как пишет New Atlas, достигается благодаря аккумулятору ёмкостью 69 кВт·ч, рассчитанному на напряжение 800 вольт, что обеспечивает впечатляющее соотношение мощности к массе. Максимальная скорость модели составляет 412 км/ч.

По словам представителей компании, концепция автомобиля была разработана, чтобы «передать водителю ощущение свободы при езде с открытым верхом». Owl Roadster унаследовал яркую внешность купе-версии, а его салон с двумя креслами отделан алькантарой, имитирующей натуральную замшу, и карбоном. Двери в форме «крыло сокола» открывают доступ к кокпиту, где водитель может выбрать один из четырёх режимов движения, включая интенсивный High Boost. Поскольку стандартные шины не выдержали бы такой мощности, автомобиль оснащён специализированной резиной Michelin Pilot Sport Cup. Запас хода на одной зарядке оценивается в 250 км, при том что быстрая зарядка от 20 % до 80% занимает всего 45 минут.

Owl Roadster впервые был показан публике в прошлом месяце на автомобильной выставке Prestige Salon Automobile de Lyon во Франции, а её дизайн разработал генеральный директор Aspark Масанори Йошида (Masanori Yoshida). Производство гиперкара будет ограничено всего 20 экземплярами, которые соберут в Италии. Стоимость каждого из них составит около $3,5 млн.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Jeep представила электрический внедорожник Recon со съёмными дверями и задними стёклами за $65 000
Ferrari анонсировала свой первый электрокар Elettrica: четыре мотора, 1000 л.с., запас хода 530 км и усилитель рёва
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Tesla подсмотрела у китайских конкурентов методы производства машин, признался экс-руководитель отдела продаж
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
«Гаражная» компания запустила предзаказ на одноместный летающий мотоцикл с предоплатой в $999
Теги: автомобили, roadster, электрический транспорт
автомобили, roadster, электрический транспорт
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
«Гаражная» компания запустила предзаказ на одноместный летающий мотоцикл с предоплатой в $999
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро
Расчёты обнаружили астероид, который трижды станет нашей мини-луной с ненулевыми шансами упасть на Землю
Новая статья: PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия 2 ч.
Team Cherry подтвердила работу над DLC для Hollow Knight: Silksong и заинтриговала фанатов тизерами нового контента 3 ч.
Американцы стали уходить из X, отдавая предпочтение TikTok 3 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» перенесли на 2026 год — новый трейлер и предзаказ с «максимальной скидкой» 5 ч.
OpenAI урезала лимиты на генерацию контента с помощью Sora — Google так же поступила с Nano Banana Pro 5 ч.
«РТК-ЦОД» запустила новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре 5 ч.
Перенос GTA VI не помешает Forza Horizon 6 — инсайдер уточнил, когда выйдет новый гоночный хит от Playground Games 5 ч.
«Дорога была долгой, но скоро мы будем дома»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft наконец получила дату выхода в раннем доступе 7 ч.
Энтузиасты раскопали бета-версию Fallout: New Vegas с массой вырезанного контента 8 ч.
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 10 ч.
Японский электрокар Owl Roadster установил новый мировой рекорд разгона почти до сотни 34 мин.
Google внезапно самоустранилась из антимонопольного спора с Microsoft по поводу облаков в Европе 4 ч.
Erying выпустила настольные материнские платы с мобильными процессорами Intel Core Ultra 200H 4 ч.
Хитрый трюк помог станции NASA развенчать дутую сенсацию о подземном озере на Марсе 5 ч.
Сбой в системе охлаждения ЦОД обрушил крупнейшую в мире товарную биржу CME 5 ч.
По слухам, Apple возобновит сотрудничество с Intel в сфере чипов, но не как раньше 5 ч.
Сбой системы охлаждения ЦОД остановил торги на крупнейшей в мире бирже деривативов 8 ч.
Российский рынок IT резко замедлил рост в 2025 году — продажи оборудования и вовсе упадут 8 ч.
Фрески из Помпей помогут восстановить роботы 8 ч.
Alibaba и ByteDance натренировались тренировать передовые ИИ-модели в ЦОД Юго-Восточной Азии 8 ч.