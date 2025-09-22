Сегодня 22 сентября 2025
Китайский электрический гиперкар YangWang U9 Extreme разогнался до 496 км/ч, обойдя рекорд Bugatti

В Германии, в ходе прямой трансляции с испытательного полигона Automotive Testing Papenburg, китайский электрический гиперкар YangWang U9 Extreme, разработанный компанией BYD, достиг максимальной скорости в 496,22 км/ч, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2019 году Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Источник изображений: BYD

Источник изображений: BYD

Несмотря на то, что официальный мировой рекорд скорости для серийных автомобилей рассчитывается как среднее значение двух заездов в противоположных направлениях, а U9 Extreme показал максимум лишь в одном, это достижение всё равно признаётся значимым — особенно с учётом того, что и рекорд Bugatti также был зафиксирован в одностороннем заезде, о чём напоминает Engadget со ссылкой на CarNewsChina.

Высокий результат стал возможен благодаря передовой технической начинке автомобиля: четыре электродвигателя гиперкара суммарно развивают почти 3000 лошадиных сил. Кроме того, модель построена на одной из первых в мире серийных платформ с напряжением 1200 В, обеспечивая повышенную производительность, эффективность и снижение массы — за счёт более компактной и лёгкой электрической системы, включая кабели, инверторы и элементы охлаждения.

Как и Bugatti Chiron Super Sport 300+, YangWang U9 Extreme будет выпущен ограниченной серией — не более 30 экземпляров. Стоимость модели пока не объявлена, однако, судя по техническим характеристикам, она окажется на соответствующем уровне, а спрос, вероятно, превысит предложение.

автомобили, byd, китайские производители, электромобиль, гиперкар
