AMD без громких анонсов выпустила в Китае видеокарту Radeon Pro W7900D для рабочих станций

AMD выпустила новую видеокарту для рабочих станций и упомянула ещё две модели. Radeon Pro W7900D предназначается для рабочих станций, которые будут продаваться в Китае; и к тому же на сайте производителя значатся также модели AI Pro R9600D и AI Pro R9700S, но пока без подробностей.

Профессиональная видеокарта AMD Radeon Pro W7900D во многом повторяет существующую W7900 на архитектуре RDNA 3 с графическим процессором Navi 31, у которого 96 вычислительных блоков и 6144 потоковых процессора. Вслед за оригинальной моделью она предлагает 48 Гбайт памяти GDDR6 на 384-битной шине с пропускной способностью 864 Гбайт/с. Единственные отличия, которые удаётся заметить — пиковая тактовая частота и производительность FP32: у оригинальной это были 2500 МГц и 61,4 Тфлопс, а у новой AMD Radeon Pro W7900D — 2156 МГц и 54 Тфлопс соответственно.

Новая видеокарта, как ожидается, будет поставляться OEM-производителям рабочих станций для китайского рынка, где американские компании не могут продавать передовое оборудование для систем искусственного интеллекта. Чтобы обойти санкции, AMD и Nvidia приходится разрабатывать урезанные версии флагманских моделей, и Radeon Pro W7900D, вероятно, относится к таким продуктам.

В обновлённом списке видеокарт, которые поддерживаются драйверами AMD для Linux, появились также модели Radeon AI Pro R9600D и R9700S, но их технические характеристики и сведения о выходе в продажу пока отсутствуют. Если Radeon Pro W7900D основана на существующей видеокарте, то AI Pro R9600D, вероятно, окажется оригинальной моделью, потому что R9600 в линейке AMD отсутствует. По неофициальным данным, она получит улучшенный графический процессор Navi 44 на архитектуре RDNA 4.

AMD Radeon AI Pro R9700S, как предполагается, станет мобильной видеокартой, родственной R9700. Технические характеристики новинки тоже неизвестны, но есть вероятность, что она вслед за старшей моделью получит графическое ядро Navi 48 и те же 32 Гбайт памяти. Сроки анонса новых видеокарт неизвестны — возможно, компания расскажет о них на выставке CES 2026 в начале будущего года.