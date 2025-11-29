У разработчика роботов Sunday Robotics оказалось около десятка бывших сотрудников Tesla

На прошлой неделе робототехнический стартап Sunday Robotics вышел из скрытого режима (stealth mode) и раскрыл некоторые данные о своей команде, в которой, как оказалось, немало бывших сотрудников Tesla. Как пишет ресурс Business Insider, проанализировавший данные соцсети LinkedIn, из 50 сотрудников порядка 10 перешли в стартап из Tesla.

Некоторые из них участвовали в проектах Tesla по созданию гуманоидного робота и беспилотных автомобилей. В Sunday Robotics они занимаются разработкой и обучением домашнего робота Memo, представленного стартапом 19 ноября. На опубликованном в соцсети X видео демонстрируется, как Memo «умеет» собирать посуду со стола и укладывать в посудомоечную машину, а также складывать носки.

Соучредители Sunday Robotics Чэн Чи (Cheng Chi) и Тони Чжао (Tony Zhao) основали стартап в 2024 году. Согласно данным профиля в LinkedIn, Чжао проходил стажировку в команде разработчиков автопилота Tesla в 2022 году.

Надиша Амарасингхе (Nadeesha Amarasinghe), который, согласно профилю в LinkedIn, присоединился к Sunday Robotics этим летом, более семи лет проработал в Tesla руководителем инженерного отдела ИИ-инфраструктуры, занимающегося разработкой роботов Optimus и ПО Autopilot.

Перри Джиа, почти шесть лет участвовавший в проектах Tesla Autopilot и Optimus, тоже этим летом покинул компанию-производителя электромобилей, чтобы работать в стартапе. Также в Sunday Robotics работает ряд бывших стажёров Tesla и участников команды по разработке автопилота.

Tesla Autopilot и Optimus — одни из самых значимых проектов автопроизводителя. Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что способность компании в решении проблемы автономного вождения определит его долгосрочную ценность. Он также заявил, что компания планирует поставить миллионы роботов Optimus, способных выполнять самые разные задачи как в производственных процессах, так и в быту.