Cybertruck два года на рынке: продано меньше 60 000 машин, хотя Маск обещал по 250 000 в год

В эти выходные исполнилось два года с тех пор, как электрический пикап Tesla Cybertruck поступил в продажу. Как отметил ресурс MarketWatch, этот проект оказался коммерческим провалом, несмотря на оптимистические прогнозы генерального директора Илона Маска (Elon Musk), однажды назвавшего Cybertruck «лучшим продуктом Tesla за всю её историю».

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Выход пикапа должен был открыть новый сегмент рынка для Tesla, выпускающей в основном седаны и кроссоверы. Компания обещала, что Cybertruck будет относительно недорогим, с ценой от $39,9 тыс. По словам Маска, количество предзаказов на одну из модификаций превысило миллион.

Но у компании начались проблемы с запуском производства, сроки начала которого пришлось сдвинуть с 2021 на 2023 год. И ожидаемого спроса не было, несмотря на громадное количество предзаказов. Согласно данным Cox Automotive, в 2024 году было продано менее 39 тыс. Cybertruck, что значительно меньше заявленной цели по продажам в 250 тыс. автомобилей в год. С начала 2025 года по состоянию на октябрь Tesla поставила всего 17 317 электрических пикапов, что на 42 % меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В аналитической компании Cox Automotive сообщили, что спрос достиг пика осенью 2024 года, а затем пошёл на спад. Одна из главных причин — то, что Cybertruck оказался гораздо дороже объявленной первоначально цены. Клиенты оформляли предзаказы на Cybertruck исходя из заявленной в 2019 году цены в пределах от $39,9 до $69,9 тыс. К 2023 году Tesla сообщила, что базовая заднеприводная версия будет стоить $60,99 тыс., полноприводная — $79,9 тыс., а самая дорогая модель, Cyberbeast, ещё дороже — $99,99 тыс. Заднеприводная версия Cybertruck была в продаже всего несколько месяцев после запуска в апреле этого года по цене $70 тыс. Цена Cyberbeast на сайте Tesla сейчас начинается с $115 тыс., а цена полноприводной модели осталась на прежнем уровне.

Также наблюдаются проблемы с качеством, из-за чего с января 2024 года около 10 раз компании приходилось объявлять об отзыве Cybertruck. По мнению экспертов, также на продажах Cybertruck, как и других моделей электромобилей Tesla, отразилась политическая деятельность Маска. Согласно недавно опубликованному исследованию Йельского университета, «поляризующие и партийные действия» Илона Маска могли стоить производителю потери продаж более 1 млн электромобилей за последние несколько лет.

MarketWatch отметил, что не только у Tesla существуют проблемы с продажами электрических пикапов — это проблема всей отрасли. Они не очень популярны, хотя их собратья на ископаемом топливе доминируют в продажах в США. Четыре из десяти самых продаваемых в США автомобилей в прошлом году были пикапами, включая Ford F-Series и Chevrolet Silverado, которые, по данным Edmunds, лидировали по популярности.

По словам экспертов, это отчасти связано с высокой ценой и опасениями по поводу надёжности. Кроме того, запас хода электрического пикапа может значительно сократиться при буксировке тяжёлых грузов или эксплуатации в неблагоприятных условиях, например, в холодную погоду.

Электрический пикап Ford F-150 Lightning стоит от $54 780, что значительно дороже, чем три самые дешёвые комплектации бензиновой серии F, начиная с модели F-150 XL за $38 810. Электромобиль Chevrolet Silverado стоит от $55 895, что почти на $19 тыс. дороже, чем самый дешёвый Silverado на бензине.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
tesla, tesla cybertruck, электромобиль
