Samsung станет крупнейшим производителем телевизоров 20-й год подряд, несмотря на натиск китайских конкурентов

Samsung Electronics заняла первое место в третьем квартале 2025 года как по объёму поставок, так и по доле выручки на рынке телевизоров, составившей 29,0 % по сравнению с 28,6 % годом ранее, указывают данные исследовательской компании Omdia. У Samsung есть все шансы стать лидером рынка 20-й год подряд.

LG Electronics сохранила второе место на рынке, хотя её доля в общем объёме выручки снизилась до 15,2 % с 16,5 % в прошлом году. Третье и четвёртое место заняли китайские компании TCL (13,0 %) и Hisense (10,9 %), увеличившие своё присутствие на рынке телевизионной техники.

Несмотря на некоторое снижение мирового спроса на телевизоры, Samsung и LG сохранили сильные позиции в сегменте телевизоров премиум-класса, цена которых превышает $2500. В нём на Samsung Electronics приходится больше половины всей выручки — 53,1 %. В сегменте телевизоров с диагональю экрана 75 дюймов и более Samsung Electronics также сохранила лидерство с долей 29,1%.

Omdia также сообщила, что LG Electronics по-прежнему находится на первом месте на рынке премиальных OLED-телевизоров как по объёму поставок (49,7 %), так и по выручке (45,4 %), сохраняя лидирующую позицию 13-й год подряд. Доля выручки Samsung Electronics в сегменте OLED достигла 34,9 %. На североамериканском рынке Samsung Electronics заняла первое место с долей выручки 42,4 %.

При этом совокупная доля в общем объёме поставок телевизоров китайских компаний TCL, Hisense и Xiaomi превысила суммарную долю Samsung Electronics и LG Electronics, составив 31,8 % против 28,5 %. Также исследователи отметили, LG Electronics, занимая второе место по объёму выручки, по доле в общем объёме поставок, составляющей 10,6 %, находится лишь на четвёртом месте, уступив TCL (14,3 %) и Hisense (12,4 %).

Также сообщается, что в третьем квартале телевизионные подразделения Samsung Electronics и LG Electronics показали слабые финансовые результаты в связи с сильной конкуренцией со стороны китайских компаний, предлагающих низкие цены, а также из-за неопределённой экономической ситуации на мировом рынке. Подразделения устройств визуального отображения (VD) и цифровой бытовой техники (DA) компании Samsung Electronics зафиксировали операционный убыток в размере 100 млрд вон ($68,14 млн), в то время как подразделение домашних развлечений (HE) компании LG Electronics, отвечающее за производство телевизоров, сообщило об операционном убытке в размере 302,6 млрд ($205 млн). Чтобы улучшить показатели, компании стремятся увеличить продажи моделей премиум-класса, а также расширить линейки телевизоров среднего и бюджетного сегментов.