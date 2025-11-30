Аудитория условно-бесплатного ролевого экшена Where Winds Meet выросла до 9 млн за две недели после релиза

Разработчики из студии Everstone совместно с издательством NetEase Games обновили информацию о размерах аудитории своего условно-бесплатного ролевого экшена Where Winds Meet. Свежие сведения вновь были опубликованы в официальном микроблоге проекта.

Если за первые сутки после релиза Where Winds Meet привлекла свыше 2 млн пользователей, то спустя две недели её аудитория выросла до 9 млн человек. Пиковый онлайн в сервисе Valve за первые сутки после релиза достиг 193,8 тыс. пользователей, а новый рекорд был установлен неделю назад — более 251 тыс. человек.

Действие Where Winds Meet происходит в средневековом Китае эпохи Пяти династий и Десяти царств. Здесь есть огромный живописный мир с городами, лесами и другими биомами. Игроку предложат примерить на себя роль молодого мастера меча, который мечтает раскрыть тайны своей личности.

Where Winds Meet доступна на ПК (Steam, Epic Games Store) и PlayStation 5. Поддержки русского языка до сих пор нет.