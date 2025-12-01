Назван самый популярный смартфон осени в России — это не iPhone

Компания «М.Видео» подготовила рейтинг самых востребованных смартфонов на российском рынке по итогам осени 2025 года. Чаще всего покупатели выбирали доступные устройства брендов Realme, Redmi, Samsung и Tecno. В денежном выражении традиционно лидируют Apple и Samsung.

По данным «М.Видео», в количественном выражении лидером продаж за отчётный период стал смартфон Realme Note 60X с 3 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 64 Гбайт. Компанию ему составили версии Redmi A5 с 3 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ, а также 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ. Популярностью среди россиян пользовались также:

Redmi Note 14 с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ,

Samsung Galaxy A16 с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ,

Redmi A3X с 3 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ,

Samsung Galaxy A56 с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ,

Tecno Spark Go 2 с 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ,

Tecno Spark Go 2 3 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ,

3 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ, Redmi 14C с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ.

В денежном выражении лидируют смартфоны Apple. Первое место у iPhone 16 Pro Max с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ. Следом за ним расположились iPhone 16 Pro с 256 Гбайт флеш-памяти, iPhone 15 со 128 Гбайт памяти, iPhone 16 с 128 Гбайт, а также модель с 256 Гбайт ПЗУ. В число лидеров здесь также вошли Samsung Galaxy S25 Ultra с накопителем на 256 Гбайт, Samsung Galaxy A56 с 256 Гбайт памяти, iPhone 17 Pro на 256 Гбайт, iPhone 13 со 128 Гбайт памяти и iPhone 17 Pro Max с 256 Гбайт.

«Осенью мы видим сразу два ярко выраженных тренда. С одной стороны, покупатели продолжают активно выбирать доступные модели — прежде всего Realme, Redmi, Samsung и Tecno. Эти бренды дают людям понятную ценность: хорошую автономность, базовые возможности камеры, большой экран и оптимальное сочетание цены и характеристик. Именно поэтому модели стоимостью 20-25 тыс. рублей стабильно формируют основную долю продаж в штучном выражении. С другой стороны, в деньгах по-прежнему в топе находятся флагманы. Apple остаётся абсолютным лидером — новые поколения iPhone традиционно становятся драйвером спроса в верхнем сегменте, а обновлённые Pro-модели показывают уверенную динамику с первых недель продаж», — сообщил руководитель департамента «Телеком и гаджеты» в «М.Видео» Никита Толпыгин. Он также отметил рост интереса со стороны пользователей к флагманским смартфонам Samsung, добавив, что в целом осенний сезон стал более рациональным.