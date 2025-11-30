Ремастер Sacred 2: Fallen Engel получил большой патч с исправлением большинства найденных на релизе технических проблем

Ремастер фэнтезийного ролевого экшена Sacred 2: Fallen Engel, который на релизе был плохо встречен игроками из-за огромного количества технических проблем, получил важный патч 2.0. Данное обновление, как утверждают авторы, устраняет найденные ранее причины сбоев.

В официальном сообщении по поводу выпуска патча разработчики ремастера отдельно подчеркнули, что большинство проблем со стабильностью работы игрового клиента были вызваны утечками памяти, «скрытыми глубоко в 20-летнем устаревшем коде».

Также представители SparklingBit извинились перед геймерами за неудачный старт ремастера и выразили надежду, что выпущенный большой апдейт позволит «наслаждаться ремастером без серьёзных помех». Патч 2.0 включает в себя дополнительные улучшения игрового процесса, среди которых особого упоминания заслуживают следующие:

появившиеся настройки вертикальной синхронизации;

альтернативная схема управления для ПК, где клавиши A и D отвечают за вращение камеры;

улучшенная читаемость плавающего текста;

повышенная производительность при загрузке игры и выходе из меню паузы;

улучшенная регистрация попаданий при использовании мыши.

С полным списком изменений можно ознакомиться на отдельной странице в Steam. Напомним, Sacred 2 Remaster вышла 11 ноября на PC, PS5, Xbox Series X и S. Проект стартовал в сервисе Valve с рейтингом 34 %, но на момент публикации материала ситуация с отзывами улучшилась: рейтинг подрос до 51 % (1014 отзывов).