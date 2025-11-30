Сегодня 30 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Ремастер Sacred 2: Fallen Engel получил ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ремастер Sacred 2: Fallen Engel получил большой патч с исправлением большинства найденных на релизе технических проблем

Ремастер фэнтезийного ролевого экшена Sacred 2: Fallen Engel, который на релизе был плохо встречен игроками из-за огромного количества технических проблем, получил важный патч 2.0. Данное обновление, как утверждают авторы, устраняет найденные ранее причины сбоев.

Источник изображения: THQ Nordic

Источник изображения: THQ Nordic

В официальном сообщении по поводу выпуска патча разработчики ремастера отдельно подчеркнули, что большинство проблем со стабильностью работы игрового клиента были вызваны утечками памяти, «скрытыми глубоко в 20-летнем устаревшем коде».

Также представители SparklingBit извинились перед геймерами за неудачный старт ремастера и выразили надежду, что выпущенный большой апдейт позволит «наслаждаться ремастером без серьёзных помех». Патч 2.0 включает в себя дополнительные улучшения игрового процесса, среди которых особого упоминания заслуживают следующие:

  • появившиеся настройки вертикальной синхронизации;
  • альтернативная схема управления для ПК, где клавиши A и D отвечают за вращение камеры;
  • улучшенная читаемость плавающего текста;
  • повышенная производительность при загрузке игры и выходе из меню паузы;
  • улучшенная регистрация попаданий при использовании мыши.

С полным списком изменений можно ознакомиться на отдельной странице в Steam. Напомним, Sacred 2 Remaster вышла 11 ноября на PC, PS5, Xbox Series X и S. Проект стартовал в сервисе Valve с рейтингом 34 %, но на момент публикации материала ситуация с отзывами улучшилась: рейтинг подрос до 51 % (1014 отзывов).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Аудитория условно-бесплатного ролевого экшена Where Winds Meet выросла до 9 млн за две недели после релиза
«Дорога была долгой, но скоро мы будем дома»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft наконец получила дату выхода в раннем доступе
Бывший сценарист inXile рассекретил, когда выйдет Clockwork Revolution — амбициозная стимпанковая RPG про путешествия во времени
Психологический хоррор The 9th Charnel о группе пропавших учёных-генетиков получил дату релиза
Кооперативное приключение Split Fiction получило неофициальную русскую озвучку от Mechanics VoiceOver
Сборник хорроров Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition от авторов ремейка Silent Hill 2 выйдет на Nintendo Switch 2 уже 19 декабря
Теги: sacred 2 remaster, sparklingbit, thq nordic, ролевой экшен
sacred 2 remaster, sparklingbit, thq nordic, ролевой экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Бывший глава Intel Гелсингер заявил, что к концу десятилетия нынешние ускорители ИИ станут бесполезными
На орбиту запущен пятый «завод» компании Varda Space — теперь их там два одновременно
Лопнувший ИИ-пузырь не вернёт рабочие места сокращённым специалистам
«Мы просто поражены приёмом»: авторы олдскульного хоррора Tormented Souls 2 продали свыше 100 тыс. его копий и занялись первым DLC
Micron инвестирует $9,6 млрд в завод по производству памяти HBM в Японии
Инвесторы пока не боятся вкладывать деньги в ИИ-стартапы на фоне разговоров о формировании пузыря 3 мин.
Новая статья: Goodnight Universe — колыбельная для крошки. Рецензия 9 ч.
Новая статья: Gamesblender № 754: кризис на рынке памяти, Pioner не для российского Steam и 20-летие Xbox 360 10 ч.
Роскомнадзор увидел в Roblox угрозу детям — на платформе нашли неподобающий контент 17 ч.
Asus предупредила об очередной критической уязвимости в маршрутизаторах с AiCloud 17 ч.
Infinix проведёт в декабре турнир по PUBG Mobile, для участия в котором нужно быть студентом вуза или ссуза России 18 ч.
Президент Signal призвала не спешить с внедрением ИИ в мессенджерах 19 ч.
ИИ-модель DeepseekMath-V2 достигла уровня золотой медали на Международной математической олимпиаде 20 ч.
Практическое использование ИИ в работе остаётся весьма неравномерным 29-11 08:07
Новая статья: PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия 29-11 00:01
Ускорители вычислений Baidu имеют все шансы стать хитом китайского рынка 30 мин.
SK hynix будет использовать все возможности, чтобы увеличить объёмы выпуска DRAM 2 ч.
Китайский предприниматель сколотил состояние на сдаче в аренду африканских IP-адресов за пределами континента 2 ч.
Первый в мире частный научный спутник успешно выведен в космос — он будет изучать звёзды в ультрафиолете 14 ч.
Главы технологических компаний наперебой заговорили о ЦОД в космосе 15 ч.
В 2027 году Intel может наладить выпуск процессоров Apple M по техпроцессу 18A-P 16 ч.
Samsung выпустила внешние SSD T7 Resurrected с ударопрочным корпусом из вторсырья и скоростью до 1050 Мбайт/с 17 ч.
Битва за Северную Европу: Digital Realty и Equinix борются за покупку скандинавского оператора ЦОД atNorth за €4,5 млрд 18 ч.
Asustor представила десктопные NAS Lockerstor Gen2+ с двумя портами 5GbE и чипом Intel Jasper Lake 18 ч.
MGX-сервер MSI CG480-S6053 получил чипы AMD EPYC Turin и восемь слотов PCIe 5.0 x16 для FHFL-карт двойной ширины 18 ч.