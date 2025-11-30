Сегодня 30 ноября 2025
Значок видишь? А он есть: после обновления из Windows «пропала» иконка для входа по паролю

Microsoft признала, что в предварительном обновлении KB5064081 обнаружена ошибка, которая немного затруднит вход в систему с помощью пароля. По данным службы поддержки Microsoft, «значок пароля может отсутствовать или быть невидимым в параметрах входа на экране блокировки». Хотя кнопка невидима, войти в ОС с паролём можно, нажав на пустое место там, где должна быть кнопка ввода пароля. После этого появится поле для ввода пароля.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Описываемая проблема не связана с безопасностью или производительностью ОС — она затрагивает только пользовательский интерфейс. Кроме того, речь идёт об ошибке в составе предварительного обновления, а значит, затронуты могут быть только пользователи, использующие предварительную версию Windows. Тем не менее, эта проблема может раздражать пользователей, особенно тех, кто мог забыть свой PIN-код для Windows Hello и теперь не может разобраться, как ввести пароль. Microsoft заявила, что уже «работает над решением этой проблемы и предоставит информацию, как только она станет доступной».

Обновления Windows предназначены для исправления проблем безопасности, ошибок и выпуска новых функций, но если вы работаете со сложной операционной системой, такой как Windows 11, вероятность что-то сломать многократно возрастает, если не быть максимально осторожным. Это далеко не первый случай, когда обновление для Windows исправляет одно, но приводит к проблемам в другом. Например, в прошлом месяце Microsoft пришлось выпускать экстренное обновление после того, как одно из обновлений помешало пользователям использовать клавиатуру и мышь в среде восстановления Windows.

В том же месяце компания также сломала Media Creation Tool всего за день до окончания поддержки Windows 10. Приложение предназначается для обновления системы до Windows 11. Другим компаниям тоже приходится иметь дело с «кривыми» обновлениями Windows. Например, Nvidia выпустила экстренное обновление драйверов во второй половине ноября после того, как обновления Windows 11 24H2 и 25H2 значительно снизили производительность в некоторых играх. Это исправление привело к 50 % повышению производительности в затронутых играх, что стало поводом для радости многих разочарованных геймеров.

К счастью, у Microsoft есть несколько каналов предварительных обновлений Windows Insider, где большинство ошибок выявляется до того, как они становятся известны рядовому пользователю. Эти каналы должны выявлять большинство серьёзных ошибок, которые могли пропустить инженеры и программисты Microsoft, но даже в этом случае некоторые проблемы иногда остаются незамеченными и становятся достоянием широкой публики.

Теги: windows 11, обновление, ошибка
