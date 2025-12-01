Дешёвых SSD больше не будет: дефицит усиливается, а производители даже и не думают наращивать производство флеш-памяти

Оперативная память не стала единственной жертвой бума ИИ, вслед за ней владельцы ЦОД кинулись скупать жёсткие диски, а когда их перестало хватать, переключились на твердотельные накопители (SSD). По данным Fudzilla, дефицит накопителей этого типа только усиливается, цены растут, а производители не торопятся наращивать объёмы выпуска.

Как уже отмечалось недавно, SK hynix намеревается перепрофилировать часть мощностей, изначально ориентированных на выпуск твердотельной памяти NAND, под производство более выгодной оперативной DRAM, включая HBM. Конкурирующая Samsung Electronics, по словам Fudzilla, занимается тем же самым. Период дешёвых SSD в рознице миновал, и цены растут даже за пределами серверного сегмента. В последнем, как отмечает источник, стоимость SSD увеличивается на десятки процентов. Модели ёмкостью от 8 до 30 Тбайт выросли в цене на 25–40 %. Даже по таким ценам владельцы ЦОД скупают накопители, опасаясь дефицита, который поставит под сомнение перспективу своевременной реализации проектов на десятки миллиардов долларов.

При этом производители накопителей не торопятся наращивать объёмы выпуска для лучшего покрытия спроса. Недавний затяжной период перепроизводства подорвал их финансовые ресурсы, и возросшие цены создают благоприятные условия для получения некоторого рода компенсации за прошлые неудачи. В любом случае, ввести в строй дополнительные мощности получится за полтора или два года, поэтому моментально нарастить объёмы производства SSD заинтересованные компании всё равно не смогли бы.