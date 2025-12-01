Ничего личного: Samsung отказалась продавать память LPDDR5X по дешёвке даже для Galaxy S26

О том, что бум искусственного интеллекта привёл к дефициту почти всех типов памяти, уже не раз отмечалось, но рынок устроен так, что если кто-то выигрывает, то другой в этом время получает выгоду. Samsung в этом смысле оказалась в щекотливом положении, поскольку собственное подразделение компании по выпуску LPDDR5X отказалось зафиксировать цены на память для смартфонов Galaxy S26 на год вперёд.

Поскольку поставщики памяти в целом сейчас переходят к более частому согласованию изменений в ценах на продукцию со своими клиентами, Samsung Electronics не могла остаться в стороне от этой тенденции. В структуре этого южнокорейского гиганта подразделение MX, которое выпускает мобильные устройства, закупает часть полупроводниковых компонентов у подразделения DS, которое отвечает за их выпуск.

Как сообщает SEDaily, вместо запрошенного MX контракта на поставку микросхем памяти для семейства смартфонов Galaxy S26 с фиксированной стоимостью сроком более чем на один год, профильное подразделение Samsung предложило перезаключать контракт каждые три месяца с учётом актуальных на момент продления договора цен. Более того, контракт на поставку памяти для собственных нужд, заключённый в текущем квартале, будет действовать лишь до конца года. В переговорах между подразделениями на эту тему было задействовано высшее руководство Samsung, но исхода это, судя по всему, не изменило.

Столь недружественные условия, по словам источника, были предложены подразделением DS на фоне поставленных руководством условий повышения прибыльности бизнеса. Само собой, смартфоны семейства Galaxy S26 в такой ситуации имеют все шансы подорожать, поскольку микросхемы памяти обычно формировали до 15 % себестоимости устройства, но на фоне роста цен эта доля может вырасти ещё на пять процентных пунктов. Если в начале года 12 Гбайт памяти LPDDR5X стоили около $33, то сейчас цена достигает $70. Дополнительно сэкономить на фоне конкурирующих производителей смартфонов, похоже, Samsung в этом случае не удастся.