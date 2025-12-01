Сегодня 01 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Ничего личного: Samsung отказалась прода...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ничего личного: Samsung отказалась продавать память LPDDR5X по дешёвке даже для Galaxy S26

О том, что бум искусственного интеллекта привёл к дефициту почти всех типов памяти, уже не раз отмечалось, но рынок устроен так, что если кто-то выигрывает, то другой в этом время получает выгоду. Samsung в этом смысле оказалась в щекотливом положении, поскольку собственное подразделение компании по выпуску LPDDR5X отказалось зафиксировать цены на память для смартфонов Galaxy S26 на год вперёд.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Поскольку поставщики памяти в целом сейчас переходят к более частому согласованию изменений в ценах на продукцию со своими клиентами, Samsung Electronics не могла остаться в стороне от этой тенденции. В структуре этого южнокорейского гиганта подразделение MX, которое выпускает мобильные устройства, закупает часть полупроводниковых компонентов у подразделения DS, которое отвечает за их выпуск.

Как сообщает SEDaily, вместо запрошенного MX контракта на поставку микросхем памяти для семейства смартфонов Galaxy S26 с фиксированной стоимостью сроком более чем на один год, профильное подразделение Samsung предложило перезаключать контракт каждые три месяца с учётом актуальных на момент продления договора цен. Более того, контракт на поставку памяти для собственных нужд, заключённый в текущем квартале, будет действовать лишь до конца года. В переговорах между подразделениями на эту тему было задействовано высшее руководство Samsung, но исхода это, судя по всему, не изменило.

Столь недружественные условия, по словам источника, были предложены подразделением DS на фоне поставленных руководством условий повышения прибыльности бизнеса. Само собой, смартфоны семейства Galaxy S26 в такой ситуации имеют все шансы подорожать, поскольку микросхемы памяти обычно формировали до 15 % себестоимости устройства, но на фоне роста цен эта доля может вырасти ещё на пять процентных пунктов. Если в начале года 12 Гбайт памяти LPDDR5X стоили около $33, то сейчас цена достигает $70. Дополнительно сэкономить на фоне конкурирующих производителей смартфонов, похоже, Samsung в этом случае не удастся.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung рассчитывает сертифицировать HBM4 под нужды Nvidia до конца этого года
«Samsung не нужен»: лондонские грабители брезгуют Android-смартфонами, предпочитая iPhone
Samsung занизит цену 2-нм процессора Exynos 2600 в попытке перехватить рынок у Qualcomm
Гендир Xiaomi рассказал, когда человекоподобные роботы начнут заполонять предприятия компании
Ускорители вычислений Baidu имеют все шансы стать хитом китайского рынка
SK hynix запустит тотальное расширение фабрик памяти DRAM, чтобы победить дефицит
Теги: samsung, samsung galaxy, lpddr5x, смартфоны, финансы
samsung, samsung galaxy, lpddr5x, смартфоны, финансы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Figure AI попытался доказать, что видео с маршем сотен китайских роботов UBTech — фейк
Доминирование OpenAI на рынке ИИ подходит к концу стараниями Google и Anthropic
Cybertruck два года на рынке: продано меньше 60 000 машин, хотя Маск обещал по 250 000 в год
Глава Google пояснил, что вайб-кодинг хорош, но не для всех сфер применения
Значок видишь? А он есть: после обновления из Windows «пропала» иконка для входа по паролю
Ранний доступ экшена Into the Fire о выживании на разбушевавшемся вулканическом хребте стартует в 2026 году 11 ч.
ИИ-модель Alibaba Qwen3-VL способна уловить почти все детали двухчасового видео, лишь раз его «просмотрев» 13 ч.
Аудитория условно-бесплатного ролевого экшена Where Winds Meet выросла до 9 млн за две недели после релиза 15 ч.
Психологический хоррор The 9th Charnel о группе пропавших учёных-генетиков получил дату релиза 15 ч.
Google отозвала жалобу на Microsoft по поводу антиконкурентной практики Azure псле запуска расследования в ЕС 18 ч.
Кооперативное приключение Split Fiction получило неофициальную русскую озвучку от Mechanics VoiceOver 21 ч.
Сборник хорроров Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition от авторов ремейка Silent Hill 2 выйдет на Nintendo Switch 2 уже 19 декабря 22 ч.
Инвесторы не спешат пугаться ИИ-пузыря — деньги в стартапы льются как прежде 23 ч.
Новая статья: Goodnight Universe — колыбельная для крошки. Рецензия 30-11 00:01
Новая статья: Gamesblender № 754: кризис на рынке памяти, Pioner не для российского Steam и 20-летие Xbox 360 29-11 23:39
Sony Bank выпустит в США стейблкоин для упрощения расчётов в экосистеме материнской компании 22 мин.
Новая статья: Компьютер месяца — декабрь 2025 года 8 ч.
Для невышедших Intel Xeon Granite Rapids-WS уже представлена материнская плата Adlink ISB-W890 формата CEB 14 ч.
Вьетнам годами не пускал китайское 5G-оборудование Huawei и ZTE, но новые пошлины США, похоже, заставили власти передумать 14 ч.
AMD случайно подтвердила подготовку Ryzen 7 9850X3D — до анонса осталось чуть больше месяца 15 ч.
Samsung станет крупнейшим производителем телевизоров 20-й год подряд, несмотря на натиск китайских конкурентов 16 ч.
Ускорители вычислений Baidu имеют все шансы стать хитом китайского рынка 24 ч.
SK hynix запустит тотальное расширение фабрик памяти DRAM, чтобы победить дефицит 24 ч.
Micron инвестирует $9,6 млрд в завод по производству памяти HBM в Японии 30-11 00:31
Первый в мире частный научный спутник успешно выведен в космос — он будет изучать звёзды в ультрафиолете 29-11 18:57