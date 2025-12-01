После шквала жалоб Samsung разрешила отключать рекламу на флагманских холодильниках

Как бы странно это ни звучало, Samsung недавно начала размещать рекламу на своих холодильниках. Компания продаёт целый ряд холодильников с большими экранами, которые можно использовать для поиска рецептов, просмотра YouTube, покупок продуктов, управления устройствами SmartThings и многого другого. Пользователи уже практически смирились с тем, что на любом устройстве с экраном есть вероятность появления рекламы, но, к счастью, теперь они могут её отключить.

В сентябре Samsung выпустила обновление программного обеспечения для своих холодильников с экраном. Оно позволило этим устройствам показывать рекламу на главном экране для тем «Погода», «Цвет» и «Ежедневная доска». Многих пользователей это отпугнуло. Цены на премиальные холодильники Samsung стартуют от двух тысяч долларов. Покупатели такой недешёвой техники были возмущены тем, что за свои деньги им придётся мириться с рекламой.

Похоже, Samsung всё же одумалась и умерила пыл маркетологов. Компания выпустила новое обновление для своих умных холодильников, которое добавляет возможность отключить рекламу. Теперь это можно сделать, просто открыв меню настроек. В самом конце списка добавлен переключатель «Реклама», который нужно сделать неактивным.

Приятно видеть, что Samsung даёт пользователям выбор, ведь всё могло бы быть иначе, и клиенты компании не смогли бы ничего сделать, кроме как не покупать ещё один холодильник Samsung в будущем. Но это явно не то, чего хочет компания.