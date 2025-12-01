Сегодня 01 декабря 2025
После шквала жалоб Samsung разрешила отключать рекламу на флагманских холодильниках

Как бы странно это ни звучало, Samsung недавно начала размещать рекламу на своих холодильниках. Компания продаёт целый ряд холодильников с большими экранами, которые можно использовать для поиска рецептов, просмотра YouTube, покупок продуктов, управления устройствами SmartThings и многого другого. Пользователи уже практически смирились с тем, что на любом устройстве с экраном есть вероятность появления рекламы, но, к счастью, теперь они могут её отключить.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

В сентябре Samsung выпустила обновление программного обеспечения для своих холодильников с экраном. Оно позволило этим устройствам показывать рекламу на главном экране для тем «Погода», «Цвет» и «Ежедневная доска». Многих пользователей это отпугнуло. Цены на премиальные холодильники Samsung стартуют от двух тысяч долларов. Покупатели такой недешёвой техники были возмущены тем, что за свои деньги им придётся мириться с рекламой.

Похоже, Samsung всё же одумалась и умерила пыл маркетологов. Компания выпустила новое обновление для своих умных холодильников, которое добавляет возможность отключить рекламу. Теперь это можно сделать, просто открыв меню настроек. В самом конце списка добавлен переключатель «Реклама», который нужно сделать неактивным.

Приятно видеть, что Samsung даёт пользователям выбор, ведь всё могло бы быть иначе, и клиенты компании не смогли бы ничего сделать, кроме как не покупать ещё один холодильник Samsung в будущем. Но это явно не то, чего хочет компания.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: samsung, холодильник, реклама, отключение
