«Это большая сделка»: Nvidia вложила $2 млрд в разработчика ПО для проектирования чипов Synopsys

Nvidia инвестировала $2 млрд в разработчика программного обеспечения для проектирования микросхем Synopsys. Эта сделка призвана расширить многолетнее сотрудничество компаний по совместной разработке новых инструментов для проектирования полупроводников с использованием технологий искусственного интеллекта. После объявления о сделке акции Synopsys подорожали на 7 %, а акции Nvidia потеряли в цене почти 2 %.

Компания Nvidia, являющаяся клиентом Synopsys, приобрела обыкновенные акции разработчика программного обеспечения для проектирования микросхем по цене $414,79 за акцию, что на 0,8 % ниже их цены на момент закрытия торгов в пятницу. Эта крупная сделка дополнила ряд новых партнёрств Nvidia в экосистеме искусственного интеллекта на фоне опасений финансистов и инвесторов по поводу растущего числа циклических сделок между лидерами ИИ-бума.

Партнёрство не будет эксклюзивным, так как одним из клиентов Synopsys является AMD, а Nvidia сотрудничает с конкурентом Synopsys — Cadence Design, специализирующейся на автоматизации электронного проектирования (Electronic Design Automation — EDA). Акции Cadence немного снизились после объявления о сделке.

В рамках партнёрства Synopsys будет использовать набор инструментов разработки и библиотек кода Nvidia для работы над своими приложениями, охватывающими проектирование микросхем, физическую верификацию, молекулярное моделирование и другие процессы, связанные с EDA.

«Сложность и стоимость разработки интеллектуальных систем нового поколения требуют инженерных решений с более глубокой интеграцией электроники и физики, ускоренных возможностями ИИ и вычислений», — заявил генеральный директор Synopsys Сассин Гази (Sassine Ghazi).

«Это большая сделка, — заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). — Партнерство, о котором мы объявляем сегодня, призвано революционизировать одну из самых вычислительно-емких отраслей в мире: проектирование и инжиниринг».

Nvidia последовательно вкладывает гигантские средства в компании, связанные с бурно развивающейся индустрией ИИ, начиная от сделки с OpenAI об инвестициях в размере $100 млрд, до покупки акций Intel на $5 млрд.