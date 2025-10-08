Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу

Скептики уже отмечали, что волна сделок с участием OpenAI и прочих заинтересованных в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта компаний в общей сложности формирует оборот в $1 трлн до конца десятилетия, но при более тщательном рассмотрении выясняется, что участники схемы просто будут передавать друг другу деньги туда и обратно, и вся эта схема может рухнуть.

Что характерно, OpenAI начала связывать участников сделок не только деньгами, но и акциями, как в случае с AMD, которая даёт первой право купить до 10 % своих акций. Конкурирующая Nvidia сама готова вложить в капитал OpenAI около $100 млрд, но заметная часть этих денег вернётся к ней в виде оплаты за аренду её же ускорителей вычислений. OpenAI не будет покупать всё количество необходимых ей ускорителей, предпочитая по возможности ограничиться арендой. Это стало понятно по условиям сделки с AMD, а не только Nvidia.

Критики уже отмечают, что «кольцевая» структура сделок OpenAI с большинством своих партнёров таит определённые риски, а инвесторы, по сути, не получают внятного обеспечения, вкладывая сотни миллиардов долларов в проекты с непредсказуемым результатом. Перспективы монетизации продвигаемых OpenAI технологий во многих случаях туманны, а предлагаемые инвесторам темпы увеличения капитальных затрат беспрецедентно высоки.

Nvidia также завязана в этой схеме со многими компаниями, и пока ажиотаж вокруг искусственного интеллекта не пошёл на спад, всё это помогает наращивать капитализацию крупнейших участников схемы. Сама Nvidia оценивается в $4,5 трлн, стартап OpenAI уже стал самым дорогим в истории ($500 млрд), неплохо чувствует себя являющаяся крупнейшим инвестором в OpenAI корпорация Microsoft ($3,9 трлн). Oracle, которая до участия в проектах OpenAI оставалась преимущественно в тени, не только резко увеличила собственную капитализацию, но и на какое-то время сделала одного из своих основателей Ларри Эллисона (Larry Ellison) богатейшим человеком планеты.

Сама OpenAI при этом не стесняется собственной хронической убыточности, рассчитывая выйти на окупаемость только к концу десятилетия. Аналитики считают, что кольцевая структура движения капитала во взаимоотношениях OpenAI с партнёрами может сыграть со всеми участниками схемы злую шутку, если бум искусственного интеллекта окажется очередным инвестиционным пузырём.

Nvidia и OpenAI традиционно инвестировали в своих партнёров, которые потребляют их же услуги и продукцию, но в условиях бурного роста сегмента подобные взаимосвязи начали требовать значительно более крупных сумм, повышая риски. Недавний отчёт Oracle, например, показал, что на фоне выручки от аренды серверов под нужды Nvidia в размере $900 млн, фактически с каждого вырученного доллара компания получала не более 14 центов прибыли. То есть, это не такая сказочная норма прибыли, чтобы с лихвой оправдывать колоссальные суммы капитальных затрат в инфраструктуру ИИ. Между OpenAI и Oracle существует договорённость о реализации проекта на общую сумму $300 млрд.

Напомним, что сегодня стало известно о готовности xAI пойти на организацию кольцевой структуры финансирования собственных проектов в этой сфере, поэтому дурной пример OpenAI в этом случае оказался заразительным при всей неприязни Илона Маска (Elon Musk) к своим бывшим компаньонам по OpenAI.

Пример с провайдером облачных мощностей CoreWeave ещё острее обнажает проблему кольцевой схемы финансирования. Около 7 % акций компании достались Nvidia, она же согласилась купить услуги CoreWeave на общую сумму $6,3 млрд, при этом последняя закупает чипы у Nvidia. Сама CoreWeave решила вложить $350 млн в капитал OpenAI, а также заключила с ней сделку на предоставление услуг на сумму $22,4 млрд. Руководство CoreWeave при этом не особо беспокоится по поводу кольцевой схемы сделок, поскольку если та же Microsoft арендует у компании серьёзные вычислительные мощности для клиентов сервиса 365, природа подобного спроса провайдера услуг не особо волнует.

Власти США на всю эту активность предпочитают смотреть со стороны и не вмешиваться, хотя в случае с Intel можно говорить об исключении, поскольку правительство страны решило заполучить около 10 % акций этой компании в обмен на денежную поддержку. Решение Nvidia вложить в капитал Intel около $5 млрд, возможно, было продиктовано другими соображениями, поскольку компании тайно сотрудничали на протяжении года.

Старожилы фондового рынка вспоминают, что в конце девяностых схемы кольцевого финансирования были популярны среди многочисленных зарождавшихся на фоне интернет-бума компаний, но в определённый момент пузырь схлопнулся. Сейчас ИИ-компании также набирают долгов быстрее, чем формируются перспективы монетизации продвигаемых ими технологий. По мнению аналитиков Bernstein Research, инициативы главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) могут как обрушить мировую экономику на десять лет, так и привести всех на землю обетованную, и сейчас сложно понять, какой из сценариев более реалистичен.

По данным PitchBook, компания Nvidia в прошлом году приняла участие в 52 сделках по венчурному финансированию компаний, связанных со сферой искусственного интеллекта, а с начала текущего успела до конца сентября заключить 50 подобных сделок. Свои растущие финансовые возможности компания намерена направлять на развитие «наиболее стратегически важных частей экосистемы», как призналась финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) в прошлом месяце.