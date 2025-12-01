В России автомобили Porsche стали массово глохнуть и выдавать ошибки — умельцы уже нашли решение

Владельцы автомобилей Porsche из России стали жаловаться на нестабильную работу своих транспортных средств. По данным клуба «Porsche Россия», у автомобилей бренда могут возникать ошибки двигателя, а также проблемы с коробкой передач. В некоторых случаях авто не заводятся или глохнут сразу после запуска. Причиной является активное использование в российских городах «глушилок». Но решение проблемы уже нашли умельцы.

Чаще всего проблемы в работе автомобилей Porsche возникают из-за встроенной спутниковой системы Vehicle Tracking System (VTS). Речь идёт о фирменной противоугонной системе автопроизводителя, которая позволяет блокировать авто в экстренных ситуациях, а также отслеживать местоположение транспортного средства в режиме онлайн.

Средства глушения спутниковой связи и установки РЭБ напрямую влияют на модуль VTS, заставляя авто думать, что возникла какая-то экстренная ситуация. Часто машина переходит в защитный режим и попросту не заводится. Согласно имеющимся данным, проблема затрагивает все модели Porsche с 2013 года, которые оснащены модулем VTS.

«Ситуация вполне решаемая и, как правило, не требует столь сложного и дорогостоящего вмешательства», — рассказал специалист. В сообщении сказано, что для решения проблемы можно отключить АКБ на 6–10 часов или включить зажигание, снять минусовую клемму с аккумулятора, вставить обратно, а затем провернуть ключ. Если же авто заглушится, то опять активируется защитный режим, поэтому процедуру придётся проделывать снова. Другой вариант решения проблемы заключается в удалении блока VTS, который в настоящее время не актуален на территории России из-за санкций. В специализированных центрах такая процедура стоит около 50 тыс. рублей.