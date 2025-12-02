Власти Индии потребовали от поставщиков смартфонов устанавливать неудаляемое приложение для кибербезопасности

Региональная специфика требует от производителей смартфонов и разработчиков программного обеспечения подстраиваться под те или иные законодательные инициативы. В Индии, например, заведующее телекоммуникациями министерство потребовало от них предустанавливать на все продаваемые смартфоны приложение, необходимое для реализации некоторых функций кибербезопасности.

Власти страны продвигают инициативу по установке неудаляемого приложения, которое препятствует использованию информационной инфраструктуры злоумышленниками и борется с хищениями смартфонов. Apple, Samsung, Vivo, Oppo и Xiaomi уже получили от властей Индии соответствующие требования, сформулированные в ведомственном распоряжении от 28 ноября, на которое ссылается Reuters. Поставщикам смартфонов отводится 90 дней на установку приложения Sanchar Saathi на все новые продаваемые в Индии устройства, с дополнительной реализации мер, которые не позволят пользователям отключить или удалить это приложение.

Уже существующие смартфоны, находящиеся в эксплуатации на территории Индии, данное приложение должны получить в ходе ближайшего обновления ПО. Запущенное властями Индии в январе специализированное приложение позволило найти более 700 000 украденных или потерянных смартфонов, только в октябре их количество достигло 50 000 штук. На территории Индии находится около 1,2 млрд пользователей сетей мобильной связи.

По словам индийских чиновников, в стране остро стоит проблема клонирования номеров IMEI для осуществления противоправной деятельности. По состоянию на середину текущего года, смартфоны Apple занимали только 4,5 % эксплуатируемых в Индии 735 млн смартфонов, остальные работали под управлением операционной системы Google Android. Корпоративные правила Apple, например, не предусматривают предварительной установки сторонних приложений до продажи смартфона, исторически компания все подобные требования властей прочих стран отвергала.

Указанное приложение позволяет отслеживать смартфоны по IMEI и блокировать их в случае хищения. Впрочем, власти страны в равной мере могут блокировать смартфоны лиц, подозреваемых в противоправной деятельности. Это приложение уже было скачано более 5 млн раз, более 3,7 млн украденных или потерянных смартфонов при этом были блокированы с его помощью, а ещё властям Индии удалось в 30 млн случаев блокировать звонки, связанные с противоправной деятельностью. По словам индийских чиновников, приложение позволяет бороться с чёрным рынком мобильных устройств и пресекать правонарушения.