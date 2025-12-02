Сегодня 02 декабря 2025
Создатели возрождённой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft раскрыли системные требования игры и предупредили о самой «тяжёлой» настройке

Спасённая от закрытия канадская Hypixel Studios наконец ответила на один из самых популярных вопросов о своей блоковой ролевой песочнице Hytale в духе Minecraft — насчёт системных требований игры.

Источник изображений: Hypixel Studios

Источник изображений: Hypixel Studios

По словам разработчиков, основной целью команды является сделать Hytale доступной для как можно более широкого круга пользователей без ущерба для масштаба, глубины симуляции и потенциала моддинга игры.

Представленные ниже системные требования Hytale составлены на основе реальных тестов различного оборудования (в том числе не самого передового):

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200;
  • встроенная видеокарта: AMD Radeon Vega 6 и Intel UHD Graphics 620;
  • дискретная видеокарта: серии Nvidia GeForce GTX 900, AMD Radeon 400 XT или Intel Arc A;
  • оперативная память: 8 Гбайт (одиночная игра с дискретной видеокартой / мультиплеер) или 12 Гбайт (одиночная игра со встроенной видеокартой);
  • скорость соединения для мультиплеера: 2 Мбит/с;
  • место на SSD: 20 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600;
  • встроенная видеокарта: AMD Radeon 660M или Intel Iris Xe Graphics;
  • дискретная видеокарта: серии Nvidia GeForce GTX 900, AMD Radeon 400 XT или Intel Arc A;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • скорость соединения для мультиплеера: 8 Мбит/с;
  • место на SSD: 20 Гбайт.
Чем больше дальность прорисовки, тем выше требуется скорость соединения для мультиплеера

Как подчёркивают в команде, больше других настроек на производительность Hytale влияет дальность прорисовки: всё потому, что при двойном увеличении показателя мир вокруг игрока увеличивается в четыре раза.

Hytale спроектирована вокруг дальности прорисовки в 384 блока — для наиболее оптимального опыта разработчики советуют выбирать именно это значение. Будут, впрочем, и другие варианты (см. галерею ниже).

Сравнение разных опций дальности прорисовки
192 блока
384 блока
768 блоков
1024 блока
В команде заверили, что всё ещё оптимизируют Hytale и продолжат делать это на протяжении раннего доступа. Обещают улучшения производительности по пути к релизной версии. Системные требования для Mac и Linux всё ещё в работе.

Hytale выйдет 13 января 2026 года в раннем доступе на ПК. Предзаказы откроются 13 декабря (от $20). На старте в Steam игру можно не ждать — разработчикам ещё предстоит разобраться с правилами размещения контента на площадке Valve.

Источник:

Теги: hytale, hypixel studios, песочница
