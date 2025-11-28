«Дорога была долгой, но скоро мы будем дома»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft наконец получила дату выхода в раннем доступе

Как и было обещано, разработчики из спасённой от закрытия канадской студии Hypixel не стали тянуть с анонсом даты выхода в раннем доступе своей блоковой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft.

Напомним, разработка Hytale стартовала в 2015 году и спустя десять лет готовилась оборваться, пока сооснователь Hypixel Саймон Коллинс-Лафламм (Simon Collins-Laflamme) не выкупил права на игру у Riot Games.

Возрождённая Hypixel Studios нацелилась выпустить Hytale в раннем доступе на ПК как можно скорее. Как сообщил Коллинс-Лафламм, дебют состоится 13 января 2026 года. Предзаказы откроются 13 декабря — игра будет стоить от $20.

На старте пользователей ждёт «сырой, незаконченный, иногда сломанный [продукт] с невероятным потенциалом», режимами исследования и творчества, поддержкой модов, багами и несбалансированным контентом.

Коллинс-Лафламм предупреждает: «Это настоящий ранний доступ. То есть многое ещё не закончено, и какое-то время будет полно багов. Но у вас есть моя с командой решимость сделать Hytale той игрой, какой мы всегда хотели».

«Первое впечатление будет не из лучших, но путь впереди важнее. <...> Спасибо всем за вашу поддержку. Для Hytale дорога была долгой, но скоро мы будем дома», — заверил Коллинс-Лафламм.

Ранее сообщалось, что Hytale возвращается к видению, показанному в трейлере 2018 года. Команда отказалась от развития кроссплатформенного движка в пользу старого, что означало возвращение к сборке четырёхлетней давности.