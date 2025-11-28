Сегодня 28 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор «Дорога была долгой, но скоро мы будем д...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Дорога была долгой, но скоро мы будем дома»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft наконец получила дату выхода в раннем доступе

Как и было обещано, разработчики из спасённой от закрытия канадской студии Hypixel не стали тянуть с анонсом даты выхода в раннем доступе своей блоковой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft.

Источник изображений: Hypixel Studios

Источник изображений: Hypixel Studios

Напомним, разработка Hytale стартовала в 2015 году и спустя десять лет готовилась оборваться, пока сооснователь Hypixel Саймон Коллинс-Лафламм (Simon Collins-Laflamme) не выкупил права на игру у Riot Games.

Возрождённая Hypixel Studios нацелилась выпустить Hytale в раннем доступе на ПК как можно скорее. Как сообщил Коллинс-Лафламм, дебют состоится 13 января 2026 года. Предзаказы откроются 13 декабря — игра будет стоить от $20.

На старте пользователей ждёт «сырой, незаконченный, иногда сломанный [продукт] с невероятным потенциалом», режимами исследования и творчества, поддержкой модов, багами и несбалансированным контентом.

Коллинс-Лафламм предупреждает: «Это настоящий ранний доступ. То есть многое ещё не закончено, и какое-то время будет полно багов. Но у вас есть моя с командой решимость сделать Hytale той игрой, какой мы всегда хотели».

«Первое впечатление будет не из лучших, но путь впереди важнее. <...> Спасибо всем за вашу поддержку. Для Hytale дорога была долгой, но скоро мы будем дома», — заверил Коллинс-Лафламм.

Ранее сообщалось, что Hytale возвращается к видению, показанному в трейлере 2018 года. Команда отказалась от развития кроссплатформенного движка в пользу старого, что означало возвращение к сборке четырёхлетней давности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Просить больше казалось неправильным»: авторы возрождённой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft подтвердили цену игры
«Сырая и сломанная, но всё ещё прекрасная»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft получила 16 минут геймплея, и фанаты в восторге
«Мы сделали это. Hytale спасена»: ролевая песочница в духе Minecraft вернулась из мёртвых и скоро выйдет в ранний доступ
Бывший сценарист inXile рассекретил, когда выйдет Clockwork Revolution — амбициозная стимпанковая RPG про путешествия во времени
Велосипедный хоррор Quite a Ride от создателя Selfloss «напугал до смерти» даже своего издателя
Control 2 могут показать на The Game Awards 2025 — Remedy зарегистрировала торговую марку Control Resonant
Теги: hytale, hypixel studios, песочница
hytale, hypixel studios, песочница
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Падающую на Землю обсерваторию NASA Swift будут спасать прицельным запуском крылатой ракеты
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
«Гаражная» компания запустила предзаказ на одноместный летающий мотоцикл с предоплатой в $999
Аналитики раскрыли продажи Escape from Tarkov в Steam за первые две недели с релиза
После запуска ракеты «Союз МС-28» на Байконуре обнаружили повреждения конструкций стартовой площадки
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 27 мин.
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи 2 ч.
SAP предложила клиентам из Евросоюза суверенное ИИ-облако EU AI Cloud 2 ч.
Бывший сценарист inXile рассекретил, когда выйдет Clockwork Revolution — амбициозная стимпанковая RPG про путешествия во времени 3 ч.
Велосипедный хоррор Quite a Ride от создателя Selfloss «напугал до смерти» даже своего издателя 4 ч.
Control 2 могут показать на The Game Awards 2025 — Remedy зарегистрировала торговую марку Control Resonant 6 ч.
Москвичи и не только массово пожаловались на сбой в работе WhatsApp 7 ч.
«С тех пор игра сильно изменилась»: Ubisoft отреагировала на утечку внутренней презентации ремейка Prince of Persia: The Sands of Time 8 ч.
Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца 16 ч.
Трассировка лучей на ПК, «Новая игра +» и прокачка «Легенды»: для Dying Light: The Beast вышло самое крупное обновление с релиза 20 ч.
В Минцифры рассказали, как обойти период «охлаждения» для иностранных SIM-карт 49 мин.
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе 2 ч.
Tesla подсмотрела у китайских конкурентов методы производства машин, признался экс-руководитель отдела продаж 3 ч.
Смартфоны Poco M7 и Redmi Note 14 сочетают высокую функциональность с доступной ценой 3 ч.
В Китае похвастались разработкой ИИ-ускорителя в полтора раза быстрее чипа Nvidia пятилетней давности 4 ч.
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро 4 ч.
Россияне показали преданность брендам своих смартфонов — больше всего любят Apple, Realme, Xiaomi и Samsung 4 ч.
Астрономы обнаружили молодую звезду с древней химией — похоже, она впитала часть партнёра по системе 4 ч.
Партнёры OpenAI набрали долгов на $100 млрд, чтобы оплатить ИИ-мегапроекты Альтмана 4 ч.
Сервер Giga Computing R284-A91 получил 16 отсеков для CXL-модулей формата E3.S 2T 4 ч.