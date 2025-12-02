Сегодня 02 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Очередная круговая сделка в ИИ-пузыре: O...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Очередная круговая сделка в ИИ-пузыре: OpenAI приобрела долю в собственном инвесторе

OpenAI объявила о приобретении доли в частной инвестиционной компании Thrive Holdings — она входит в Thrive Capital, которая, в свою очередь, выступает инвестором в саму OpenAI. Разработчик ChatGPT не заплатил за эту долю денежными средствами, но пообещал предоставлять компаниям в круге Thrive Holdings сотрудников, модели, продукты и услуги.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Теперь OpenAI сможет получать выплаты из будущих доходов Thrive Holdings, передаёт Financial Times со ссылкой на собственный анонимный источник. Партнёрство будет сосредоточено на двух направлениях, выступающих приоритетными для Thrive Holdings: услуги в сфере IT и бухгалтерского учёта. В этих «массовых, регламентированных и насыщенных рабочими процессами направлениях платформа OpenAI способна обеспечить быстрый результат», говорится в пресс-релизе компании. Искусственный интеллект здесь будет способствовать «повышению скорости, точности и экономической эффективности, а также повышению качества услуг».

OpenAI в обмен получит доступ к данным компаний Thrive Holdings, которые смогут использоваться в обучении моделей ИИ, а также сможет интегрироваться с этими компаниями. Это отвечает заданной OpenAI стратегии — компания стремится расширить сотрудничество с отраслью прямых инвестиций; в данном случае ещё одной задачей для неё станет работа в качестве «исследовательского подразделения» инвестиционной группы.

Сделка с Thrive может стать лишь первой в серии подобных соглашений, добавил главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп (Brad Lightcap). И это создаёт опасность ещё большего раздувания ИИ-пузыря. Фактически это так называемые «круговые» сделки, которые искусственно увеличивают объемы операций, создавая преувеличенное впечатление о роли компаний на рынке или представляя продукт более ликвидным, чем он есть на самом деле.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
OpenAI урезала лимиты на генерацию контента с помощью Sora — Google так же поступила с Nano Banana Pro
Партнёры OpenAI набрали долгов на $100 млрд, чтобы оплатить ИИ-мегапроекты Альтмана
Apple нашла виноватого в провалах в ИИ — теперь делать Siri умнее будет создатель Google Gemini
Грядёт подорожание SSD: ИИ устроил дефицит NAND, контрактные цены взлетели на 20–60 % за ноябрь
AMD и Intel символически нарастили долю на рынке видеокарт — Nvidia всё равно держит подавляющие 92 %
Теги: openai, инвестиции, ии
openai, инвестиции, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дешёвых SSD больше не будет: дефицит усиливается, а производители даже и не думают наращивать выпуск флеш-памяти
Взлетевшие цены DDR5 обрушили продажи материнских плат — геймеры призывают к бойкоту
Назван самый популярный смартфон осени в России — это не iPhone
DeepSeek ответил на GPT-5 и Gemini 3 Pro — представлены мощные ИИ-модели DeepSeek-V3.2
«Голос игроков»: на сайте The Game Awards 2025 открылось голосование за лучшую игру 2025 года по версии пользователей
Календарь релизов 1 – 7 декабря: Metroid Prime 4, Marvel Cosmic Invasion и «Зайчик» 9 ч.
«Так не хочется, чтобы эта игра заканчивалась»: первый тизер последнего дополнения к Atomic Heart заинтриговал и растрогал фанатов 9 ч.
Microsoft признала, что ИИ-агенты небезопасны, но всё равно заполонит ими Windows 11» 10 ч.
Грандиозное возвращение мастера скрытности Стикса откладывается на 2026 год — дата выхода и новый трейлер Styx: Blades of Greed 10 ч.
В первый день зимы биткоин упал ниже $85 000 — пример оказался заразительным 11 ч.
Создатели «Земского собора» по многочисленным просьбам доработали боевую систему и улучшили оптимизацию — подробности крупного обновления 1.1.0 12 ч.
Состоялся релиз Astra Automation 2.0 — новой версии корпоративной платформы автоматизации IT-операций 14 ч.
В России резко вырос спрос на специалистов по общению с нейросетями 15 ч.
«Пожирает всё твоё время на протяжении многих лет»: сооснователь Rockstar спустя пять лет объяснил причину ухода из студии 16 ч.
Возвращение блудного разработчика: бывший режиссёр ремейка Splinter Cell спустя три года вновь возглавил проект, но этого никто не заметил 17 ч.
Власти Индии потребовали от поставщиков смартфонов устанавливать неудаляемое приложение для кибербезопасности 26 мин.
Новая статья: Обзор смартфона IQOO 15: время, вперед 4 ч.
Новая статья: Обзор и тест процессорного кулера PCCooler R400: малыш и его «карлссон» 6 ч.
AMD и Intel символически нарастили долю на рынке видеокарт — Nvidia всё равно держит подавляющие 92 % 6 ч.
TeamGroup предупредила: дефицит DRAM и NAND только начинается — цены будут расти весь 2026 год 6 ч.
В России автомобили Porsche стали массово глохнуть и выдавать ошибки — умельцы уже нашли решение 7 ч.
Настольная ностальгия: Sega выпустила аркадные мини-автоматы с Sonic The Hedgehog 7 ч.
Первый iPhone SE официально признан устаревшим, вместе с рядом других устройств Apple 8 ч.
Техпроцесс TSMC A16 оказался никому не нужен кроме Nvidia — Apple сразу перескочит на 1,4 нм 8 ч.
Дефицит DRAM ударил по Raspberry Pi 5 — одноплатники подорожали, но появилась бюджетная версия с 1 Гбайт 9 ч.