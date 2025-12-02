Очередная круговая сделка в ИИ-пузыре: OpenAI приобрела долю в собственном инвесторе

OpenAI объявила о приобретении доли в частной инвестиционной компании Thrive Holdings — она входит в Thrive Capital, которая, в свою очередь, выступает инвестором в саму OpenAI. Разработчик ChatGPT не заплатил за эту долю денежными средствами, но пообещал предоставлять компаниям в круге Thrive Holdings сотрудников, модели, продукты и услуги.

Теперь OpenAI сможет получать выплаты из будущих доходов Thrive Holdings, передаёт Financial Times со ссылкой на собственный анонимный источник. Партнёрство будет сосредоточено на двух направлениях, выступающих приоритетными для Thrive Holdings: услуги в сфере IT и бухгалтерского учёта. В этих «массовых, регламентированных и насыщенных рабочими процессами направлениях платформа OpenAI способна обеспечить быстрый результат», говорится в пресс-релизе компании. Искусственный интеллект здесь будет способствовать «повышению скорости, точности и экономической эффективности, а также повышению качества услуг».

OpenAI в обмен получит доступ к данным компаний Thrive Holdings, которые смогут использоваться в обучении моделей ИИ, а также сможет интегрироваться с этими компаниями. Это отвечает заданной OpenAI стратегии — компания стремится расширить сотрудничество с отраслью прямых инвестиций; в данном случае ещё одной задачей для неё станет работа в качестве «исследовательского подразделения» инвестиционной группы.

Сделка с Thrive может стать лишь первой в серии подобных соглашений, добавил главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп (Brad Lightcap). И это создаёт опасность ещё большего раздувания ИИ-пузыря. Фактически это так называемые «круговые» сделки, которые искусственно увеличивают объемы операций, создавая преувеличенное впечатление о роли компаний на рынке или представляя продукт более ликвидным, чем он есть на самом деле.