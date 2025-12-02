Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?

Долгие годы побег из Таркова для игроков эвакуационного шутера Escape from Tarkov от российской студии Battlestate Games был отдалённой мечтой, но с выходом релизной версии эта мечта превратилась в реальность. По крайней мере, для одного человека.

Battlestate у себя в соцсетях поздравила первого в мире пользователя Escape from Tarkov, сбежавшего из Таркова — им оказался британский стример под псевдонимом Tigz, специализирующийся на эвакуационных шутерах.

«Поздравляем первого сбежавшего из Таркова — Tigz. Ты выжил. Но какой ценой!» — намекают разработчики Escape from Tarkov на то, что добытая игроком концовка оказалась не из лучших.

По сюжету Tigz спасается из Таркова на катере, но из-за бездействия игрока город оказывается уничтожен ядерным взрывом, а корпорация TerraGroup восстаёт из пепла и ставит мир на колени. Это концовка «Сбежать из Таркова и выжить».

По словам главы Battlestate Games Никиты Буянова, достигнутый Tigz финал — плохой (но не худший). Тому, кто первым в мире откроет лучшую концовку Escape from Tarkov, руководитель пообещал «нечто крайне особенное».

Релизная версия Escape from Tarkov вышла 15 ноября в лаунчере Battlestate Games и Steam. Для игры через сервис Valve владельцам изданий с сайта студии придётся купить шутер ещё раз.

На запуске в Steam игра заслужила «в основном отрицательные» отзывы (30 %), но понемногу достоинства начали перевешивать скопившийся вокруг релиза негатив. К настоящему моменту рейтинг вырос до 44 % («смешанные» обзоры).