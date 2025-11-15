Восемь лет «беты» подошли к концу: в Steam и лаунчере Battlestate Games вышла релизная версия Escape from Tarkov

Как и было обещано, 15 ноября после восьми долгих лет закрытого бета-тестирования хардкорный эвакуационный шутер Escape from Tarkov от российской студии Battlestate Games наконец добрался до полноценного релиза.

Основной особенностью версии 1.0, как накануне рассказал руководитель Battlestate Games Никита Буянов, стала нелинейная сюжетная составляющая с несколькими концовками. Её завязке посвящён новый релизный трейлер.

В 1.0 также обещают эндгейм-контент, обновлённое обучение и систему прогресса, дополнительные механики, модели оружия и снаряжения, развитие графической и звуковой составляющих, а также тысячи других улучшений.

События Escape from Tarkov разворачиваются на улицах и в окрестностях города Тарков, который стал ареной противостояния частных военных компаний (USEC, BEAR), вооружённых группировок (Дикие, Рейдеры), сектантов и отступников.

Игрокам в одиночку или в кооперативе предстоит делать вылазки в различные области Таркова, наполненные ценными предметами и вражескими бойцами (как реальными людьми, так и под управлением ИИ). В случае гибели вся добыча пропадает.

Escape from Tarkov вышла в лаунчере Battlestate Games (от 1620 рублей) и Steam (от 1530 рублей). Для игры через сервис Valve владельцам версий из лаунчера Battlestate придётся купить шутер ещё раз.

В качестве благодарности от Battlestate за «поддержку и возможность создать вселенную, которая сплотила игроков по всему миру», все купившие Escape from Tarkov до официального релиза получат подборку бонусов (см. изображение выше).