Сегодня 15 ноября 2025
Новости Software
Восемь лет «беты» подошли к концу: в Steam и лаунчере Battlestate Games вышла релизная версия Escape from Tarkov

Как и было обещано, 15 ноября после восьми долгих лет закрытого бета-тестирования хардкорный эвакуационный шутер Escape from Tarkov от российской студии Battlestate Games наконец добрался до полноценного релиза.

Источник изображений: Battlestate Games

Основной особенностью версии 1.0, как накануне рассказал руководитель Battlestate Games Никита Буянов, стала нелинейная сюжетная составляющая с несколькими концовками. Её завязке посвящён новый релизный трейлер.

В 1.0 также обещают эндгейм-контент, обновлённое обучение и систему прогресса, дополнительные механики, модели оружия и снаряжения, развитие графической и звуковой составляющих, а также тысячи других улучшений.

События Escape from Tarkov разворачиваются на улицах и в окрестностях города Тарков, который стал ареной противостояния частных военных компаний (USEC, BEAR), вооружённых группировок (Дикие, Рейдеры), сектантов и отступников.

Игрокам в одиночку или в кооперативе предстоит делать вылазки в различные области Таркова, наполненные ценными предметами и вражескими бойцами (как реальными людьми, так и под управлением ИИ). В случае гибели вся добыча пропадает.

Escape from Tarkov вышла в лаунчере Battlestate Games (от 1620 рублей) и Steam (от 1530 рублей). Для игры через сервис Valve владельцам версий из лаунчера Battlestate придётся купить шутер ещё раз.

В качестве благодарности от Battlestate за «поддержку и возможность создать вселенную, которая сплотила игроков по всему миру», все купившие Escape from Tarkov до официального релиза получат подборку бонусов (см. изображение выше).

